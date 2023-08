A cerut noului ministru al Energiei renegocierea Planului de restructurare al CEO

Deputatul de Gorj Mihai Weber speră ca vizita ministrului Energiei să nu fie doar una cu caracter electoral. Nu este pentru prima dată când PNL aduce la Gorj ministrul Energiei și apoi nu se întâmplă nimic. Parlamentarul PSD speră ca Burduja să fi înțeles necesitatea renegocierii Planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia (CEO).

„Sper ca această vizită să nu fie un pur electorală. Această vizită confirmă că acest program de restructurare al CE Oltenia trebuie rediscutat ca și termene, pentru că, la ora actuală, acestea nu mai au niciun fundament, sunt total nerealiste. De la bun început eu am spus că îi dau credit ministrului Burduja, nu vreau ca vizita acestuia să fie ca cea a fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu, care a promis că nu se vor închide capacități până nu se vor deschide altele noi, lucru care nu s-a întâmplat, de ani de zile tot insistăm pe acest aspect. Noului ministru i-am spus că în programul de guvernare al actualului Guvern există, și am participat la discuții, și chiar am inserat acea frază, prin care ministrul Energiei trebuie să meargă la Comisia Europeană și să renegocieze programul de restructurare, lucru pe care cred ca l-a înțeles domnul ministru. Fundamentarea poate să existe. Există acel mecanism european care permite statelor să își rediscute jaloane, chiar să le elimine, sigur, având fundamentarea necesară”, a declarat Mihai Weber.

Cine a făcut programul de restructurare CEO

Efectele fostei guvernări încă se resimt la Gorj. Deputatul Mihai Weber susține că s-au pierdut pași importanți pe vremea guvernării PNL-USR-UDMR.

„Să ne aducem aminte cine a făcut acest program de restructurare, sau cine putea să intervină și nu a făcut-o. Vorbim de un program de restructurare făcut în urmă cu câțiva ani de PNL cu sprijinul USR. Dacă se dorea o modificare a Planului, a existat o guvernare PNL-USR-UDMR și nu s-a intervenit, nu au schimbat o virgulă. Un reprezentat al USR a închis cea mai mare carieră din Gorj, USR-iștii s-au opus investițiilor la hidrocentralele de pe Jiu, ne-au ținut în casă ani de zile, în condițiile în care au facut împrumuturi uriașe pe care noi trebuie să le plătim”, a mai transmis deputatul PSD de Gorj.