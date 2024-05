Ce au vizat discuțiile despre proiectul Bumbești-Livezeni din Defileul Jiului!

Vizită de lucru importantă la investițiile de pe Defileul Jiu. Autoritățile au în plan să reia lucrările de finalizare a proiectului Bumbești-Livezeni, de pe Jiu. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, susține că lucrurile ar putea demara chiar anul acesta.

Întâlnirea de lucru a reunit autoritățile locale, județene dar și un secretar de stat din Ministerul Energiei, Marius Negru, alături de Bogdan Badea, șeful Hidroelectrica și de Marius Grecu, inginer șef uzină la Târgu-Jiu

„Am avut o întâlnire de lucru. Am stabilit un calendar. Decizia este de a prelua proiectul, acest proiect a fost declarat de utilitate publică. Am discutat concret pașii ce trebuie urmați pentru a obține avizul de mediu și avizul de la Parcul National Defileul Jiului.

Cred ca anul acesta, în urma obținerii avizului, pot fi reluate lucrările acestor investiții în care s-au investit sute de mii de euro. 259 de GWh pe an sunt importanți pentru județul nostru”,a transmis Cosmin Popescu, președinte Consiliului Județean Gorj, la Radio Infinit.