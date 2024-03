Acuzații: Livada din Runcu, a unui colonel de aviație din Craiova, incendiată de o mână criminală

Col. rez. Constantin Tabacu din Craiova deține o proprietate la Runcu, în satul Bâltișoară, obținută prin testament din 2011.

Proprietatea moștenită cuprinde o casă bătrânească și o livadă cu pomi fructiferi, care se întinde pe o suprafață de aproximativ un hectar.

Colonelul și-a îngrijit în ultimii ani livada și a reabilitat casa respectivă, venind periodic de la Craiova pentru a avea grijă de gospodărie, bărbatul de 67 de ani fiind profesor și având mai mult timp la dispoziție.

Singurele divergente în localitate, spune ca le-ar fi avut, tangențial, cu autoritatea locală, asta în recuperarea unor proprietăți ce au aparținut familiei sale, dosarele fiind pe rolul instanței. În rest susține că nu a avut relații de dușmănie cu vecinii sau cu rudele din localitate. Cu toate acestea, în urmă cu câteva zile a sesizat, venind cu soția la Gorj, că livada sa a fost incendiată.

Practic, nouăzeci la sută din livadă a fost arsă, afectată fiind și proprietatea vecinei sale Ana Anca. Omul crede că numai o mână criminală a putut să îi provoace o astfel de pagubă, peste 200 de pomi fructiferi (caiși, pruni, meri, peri, cireși) intrați pe rod, fiind arși.

„Nici nu pot estima paguba care mi-a fost provocată. Mă doare, în schimb, că nimeni nu m-a anunțat de cele întâmplate, deși mulți au numărul meu de telefon. Am văzut cu stupoare cele întâmplate și am ales să fac sesizări la organele competente să îl găsească sau sa îi găsească pe cei vinovați și să fie trași la răspundere. Am sesizat poliția, pompierii… Eu îmi iubesc enorm satul natal, am salvat Obștea Muntele Runcu și mi-aș fi dorit că și comunitatea să aibă compasiune pentru cele întâmplate și să percuteze la găsirea celor vinovați. Dacă mi s-a întâmplat mie azi, mâine li se poate întâmpla și lor”, a declarat col. Tabacu.

Colonelul în rezervă Tabaci este profesor doctor inginer la Craiova. Acesta susține că, cu ani în urmă, pe proprietatea sa au mai intrat hoți care i-au sustras bunuri. Omul a fost cel care a prins atunci hoții deoarece avea camera de luat vederi la casă. Acum va monta câteva și la livada afectată. Colonelul susține că, în sesizările sale, nu bănuiește pe nimeni direct pentru incendierea în cauză, dar așteaptă ca autoritățile competente să își facă datoria și să îi comunice asta. Livada este înregistrată la APIA.