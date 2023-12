Elevii Școlii ”Alexandru Ștefulescu”, jurnaliști la Impact în Gorj și Radio Impact

Este ”Săptămâna altfel” la școlile din Tg-Jiu iar astăzi redacția noastră a fost luată prin surprindere de vizita unor elevi de la clasa a IV-a. Și pentru că ei au un ziar al clasei, cu roluri împărțite, provocarea noastră a fost ca ei să scrie un articol cu experiența de astăzi din redacția noastră.

Cum au redactat copiii știrea

Cu ocazia ”Săptămânii altfel”, clasa a IV-a C de la Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” coordonați de dna învățătoare Nicoleta Vladu, au ale să viziteze și redacția ziarului Impact în Gorj și Radio Impact. Cei mici au învățat despre profesia de jurnalist, cum se redactează o știre, ce roluri are un redactor, reporter, crainic, editor, etc.

Prezentăm câteva dintre impresiile elevilor.

”Experiența mea a fost foarte frumoasă deoarece am aflat lucruri noi despre radio și m-am simțit bine făcând asta” Aylin

”Am fost încântată să văd locul de unde se transmite muzica la radio și să o ascult la căști” Alexia

”Am văzut cum arată un studio și am fost bucuros” Marian

”Am pus în aplicare ceea ce am învățat la școala” Diana

”Am fost entuziasmată și am avut o emoție pozitiva” Sara

”Am prezentat o știre și mi s-a părut interesant să fiu crainic” Maria

”A fost foarte frumos și poate în viitor voi apărea ca invitat la radio” Ștefania

”Mulțumim echipei Impact” Antonia

Au consemnat elevii clasei a IV-a C