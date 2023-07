GORJ Patru comisari de la Protecția Consumatorilor s-au îmbolnăvit, după schimbarea șefului

Patru comisari de la Protecția Consumatorilor Gorj s-au îmbolnăvit și au intrat în concediu medical, imediat după ce la conducerea instituției a venit un nou șef. Este vorba de Felix Manta, care a fost detașat din județul Mehedinți, pentru a-i ține locul lui Mădălin Giurcău, care s-a autosuspendat din funcție până în luna septembrie.

Un singur comisar mai este în activitate, în momentul de față, la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Gorj, astfel încât Felix Manta a cerut ajutorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. „În momentul de față mai am un singur coleg la serviciul cu drept de control, dar în foarte scurt timp am certitudinea că voi fi sprijinit, pentru că am cerut sprijinul ANPC, președintelui Constantinescu și comisarului șef regional Radu Preda. Am informat conducerea despre această situație“, a spus Felix Manta.

Vor veni patru comisari din Dolj și Mehedinți

Patru comisari din județele Mehedinți și Dolj vor veni să își desfășoare activitatea în județul Gorj pentru o anumită perioadă. „Am certitudinea că vor veni câțiva colegi din Mehedinți și din Dolj, fiind cele mai apropiate județe de Gorj. Vor veni câte doi din fiecare județ. Vom ajunge în acest fel la trei echipe de control și ne vom putea desfășura activitatea în condiții normale“, a mai precizat Felix Manta.