Omul de  afaceri gorjean reținut pentru evaziune fiscală, plasat sub control judiciar

Omul de afaceri gorjean Dumitru Belu, din Târgu Cărbunești, cunoscut sub porecla Americanu’, care a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști sub acuzația de evaziune fiscală, a fost plasat sub control judiciar. Acesta deține două firme de construcții în Târgu Cărbunești: SC MULTISOFT SRL și SC THEUSA SRL. Omul de afaceri a derulat și contracte publice, în general pe infrastructură rutieră.

Societatea se afla de mai mult timp în atenția oamenilor legii.

Pe 3 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au pus în executare 11 mandate de percheziție domiciliară, în județul Gorj și un mandat de pecheziție domiciliară, în județul Timiș, la sediul social, punctele de lucru și locuințele reprezentantului unei societăți comerciale, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

„Din cercetări, polițiștii au stabilit că reprezentantul unei societăți comerciale, care activează în domeniul construcțiilor, din anul 2021 și până în prezent, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile toate veniturile realizate din această activitate.

Prejudiciul cauzat în urma săvârșirii infracțiunii este în curs de estimare“, a transmis Poliția Gorj.

În urma perchezițiilor, au fost indisponibilizați 200.000 de euro, 98.000 de lei, precum și documente extracontabile referitoare la activitatea reală derulată de entitatea economică.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv poprire pe conturile bănuitului și sechestru pe 80 de suprafețe de teren.