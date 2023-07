Sindicalist CEO: 8% din cererile de pensionare sunt respinse

Continuă să existe cereri de pensionare de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) respinse de către casele de pensii. Până în momentul de față, au fost depuse peste o mie de cereri de pensionare și aproape 6.000 de cereri pentru recalcularea pensiei. Toate au în vedere Legea 197 din 2021.

Actul normativ instituie condiții speciale de muncă la Complexul Energetic Oltenia și reduce vârsta de pensionare cu 13 ani. Sunt, însă, probleme în ceea ce privește aplicarea legii și există cereri de pensionare care sunt respinse. Motivele sunt diverse, respectiv neîncadrarea de către angajator în condițiile corespunzătoare de muncă, lipsa unor meserii din nomenclatorul de meserii și altele.

Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului „Energia” din Sucursala Electrocentrale Rovinari, a declarat că procentul de respingere a dosarelor se menține sub 10%. Intenția sindicatelor este ca procentul de admitere a cererilor de pensionare să fie de 100%. În opinia lui Manu Tomescu, pensionarea la 52 de ani este un drept câștigat prin Legea 197 și recunoscut prin Decizia numărul 2 din luna martie a acestui an, emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție. „Procentul de respingere a cererilor este de 8%, din câte am constatat. Vrem să fie 100% procent de acceptare. Adică să nu rămână niciun coleg pe dinafară. Complexul Energetic Oltenia trebuie să prezinte doar acele documente care au stat la baza încadrării în condiții speciale. Nu e vina oamenilor că au pierdut condițiile speciale sau că au lucrat în condiții speciale și nu le-au fost recunoscute atunci când a trebuit.”, a declarat Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului „Energia” din cadrul Sucursalei Electrocentrale de la Rovinari.