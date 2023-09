Festival de Teatru pentru amatori la Polovragi. Invitat surpriză din SUA

Cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru pentru Amatori „Vatra” se va desfășura în perioada 15-17 septembrie la Căminul Cultural din Polovragi.

La festival vor participa trupe de teatru amator din țară și din străinătate. Peste 63 de copii ;i adolescenți talentați vor juca pe scena Căminului Cultural din Polovragi. Din Cluj, trupa concurentă va fi „Jar Art”, iar din Vâlcea va participa trupa „Leira”. Din Sibiu va participa trupa de Teatru „Noi și … „Atât”. „Trupa Mare“ din Botoșani va fi prezentă și ea la festivalul „Vatra“, iar din Torino va prezent grupul „Vatra”. Localitatea Polovragi va fi reprezentantă de trupa Vatra Dacică.

Deschiderea festivalului „Vatra” va începe vineri, 15 septembrie, la ora 18:00, prin prezentarea unor piese de teatru religios de către trupa Vatra Dacică din Polovragi.

„Spectacolele vor fi evaluate de un juriu profesionist, care, prin valoare și competență, vor garanta corectitudinea clasamentului, după următoarele criterii: interpretare, regie, scenografie și costume, mișcare scenică, impresie artistică, originalitate, transmitere a mesajului.

Invitatul special al acestei ediții este actorul și regizorul român cu o carieră de succes în SUA – Eugene Buică.

Scopul festivalului nostru este de a susține și de a promova teatrul pentru amatori din România, ca formă de manifestare artistică, mijloc de formare şi dezvoltare personală. De altfel, este imperios să încurajăm tinerii oameni de teatru în demersul lor la început de drum, spre a se descoperi ca artiști și a da voce unui manifest colectiv pentru artă. Pentru că frumusețea teatrului este ceea ce te ancorează, indiferent dacă vrei sau nu, în prezent, pentru că doar așa poți exista autentic și credibil ca artist. Este înălțător să vezi tineri, care, prin forma, puterea și creația lor, dau naștere la un tumult de sentimente, unde timpul fizic nu mai este valabil și unde sunt „sparte” toate barierele, „acolo” unde actorii și spectatorii sunt, pentru o clipă, o fărâmă de nemurire.

Vă așteptăm cu drag, la Polovragi, în Vatra Dacică din Poiana Mănăstirii, pentru a petrece împreună clipe minunate și pentru a crea amintiri de neuitat!“, se arată într-un comunicat al Școlii Populare de Artă Gorj.

Cine este regizorul Eugene Buică

Eugene Buică s-a născut la București, dar la vârsta de 10 ani a plecat împreună cu familia în New York. După ce a absolvit Universitatea din Pennsylvania, a urmat cursuri la The Neighborhood Playhouse din N.Y.C., unde a studiat actoria cu legendarul Sanford Meisner.

Ca actor, Buică a apărut în peste 50 de piese de teatru, filme, emisiuni de televiziune și reclame. Printre aparițiile notabile pe scenă se numără The Sound of Music pe Broadway, Coriolanus la Teatrul McCarter din Princeton, și The Swan la Lincoln Center din Manhattan. Printre filmele realizate se numără Glass Necktie, The Group, Merchants of Venus, Float și, cel mai recent, Jolt cu Kate Beckingsale. Printre rolurile de televiziune se numără ER, Goode Behavior, Days of Our Lives și Becker.

Din 2000 până în 2019, domnul Buică a fost directorul artistic și fondatorul The Acting Corps, un conservator de actorie din Los Angeles care a deservit publicul american și internațional.

În calitate de scenarist, Eugene Buică a început în domeniul trailerului de film, scriind trailere pentru Legally Blonde și Jurassic Park III. Pentru scenă, a scris piesa de teatru aclamată de critică ”Parachute”, numeroase scurtmetraje și a dezvoltat un lungmetraj pentru Japonia numit Holly Wudo.