Viitorul CEO în discuție, luni, la Ministerul Energiei

Luni, este așteptată o întâlnire a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, cu grupul de lucru constituit pentru negocierea amânării închiderii capacităților de producere de energie pe bază de cărbune ale Complexului Energetic Oltenia (CEO). Ministrul Burduja urmează să comunice rezultatul discuțiilor purtate, zilele trecute, pe această temă, la Bruxelles. Cu toate că invitația ar fi fost făcută și șefilor celor două partide de la guvernare de la Gorj, Mihai Weber, președintele PSD Gorj și Ion Iordache, președintele PNL Gorj, liderul social-democrat spune că va discuta separat cu ministrul.

Mihai Weber consideră că tranșarea sorții CEO nu trebuie să fie motiv de propagandă electorală.

„Viitorul CEO, o problemă extrem de importantă pentru Gorj, nu poate să fie bagatelizat, printr-o înregistrare pe ascuns sau într-un filmuleț de proastă calitate. Domnul ministru Sebastian Burduja a înțeles importanța acestei companii și, cel puțin până la acest moment, a susținut ceea ce noi am solicitat încă de acum 2 ani: renegocierea termenelor asumate în PNRR, de închidere a capacităților pe cărbune și corelarea planului investițional cu cel de închidere a capacităților existente. Este foarte important să aflăm cu toții concluziile primei întâlniri dintre ministrul Energiei și reprezentanții Comisiei pe această temă, de aceea în mod cert o să am o discuție cu domnul Burduja, dar fără înregistrări, fără filmulețe, fără poze pe ascuns. Îmi doresc o discuție deschisă și constructivă. Eu nu am nevoie sa fiu secondat atunci când se discută probleme atât de importante precum viitorul Complexului Energetic Oltenia. Invitația a fost făcută grupului de lucru, reprezentanților Directoratului companiei și sindicatelor, iar imixtiunea politicului nu își are rostul acolo, mai ales celor care sunt ocupanți de scaune care vor să profite doar pentru imagine.” a declarat liderul PSD Gorj, deputatul Mihai Weber.