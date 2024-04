Vezi echipa PSD Gorj pentru Consiliul Județean!

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, a depus astăzi, 29 aprilie, dosarul de candidatură pentru un nou mandat. Totodată, au fost depuse și listele pentru Consiliul Județean Gorj.

Numele celor care se regăsesc pe liste sunt următorii:

1. Popescu Cosmin-Mihai

2. Davițoiu Dragoș-Virgil

3. Niculescu Bogdan

4. Cornoiu Sabin

5. Bordușanu Constantina- Anca

6. Nichifor Gheorghe

7. Cuțitoiu Marius

8. Bucălăete Gheorghe

9. Călinoiu Ion

10. Rușeț Ion

11. Mrejeru Marcela

12. Hanu Dorin

13. Misăilescu Maria

14. Semănaru Codruț-Marius

15. Brăilă Dumitru

16. Tălău Ioana

17. Bălan Radu

18. Șerban Vasilica

19. Mazilu Marius- Dumitru

20. Șoșoi Dumitru-Daniel

21. Mărgineanu Constantin-

Lucian

22. Drăgoi Ionuț – Dinu

23. Țimpea Iulian – Alin

24. Mihai Ion

25. Drăghiceoiu Alin-Cosmin

26. Bîrzava Georgiana – Adelina

27. Gîrjoabă Vasile – Gabriel

28. Mutafela Gheorghe- Daniel

29. Iacobescu Oana

30. Pătrulescu Răzvan- Alexandru

31. Ciora Adelina- Laura

32. Pîrvulescu Gheorghe- Irinel

33. Garcea Florin-Cătălin

34. Chiriac Andrei

35. Cinciulescu Cornelia

36. Bilea Constantin-Cristian

37. Văduva Alexandra- Emilia

38. Curelea- Băleanu Aliodor

”Sunt onorat de încrederea pe care mi-au acordat-o gorjenii și mă bucur că nu i-am dezamăgit. Din 2016, atunci când am început acest drum împreună, ne-am propus și am făcut lucruri mărețe. Am știut care sunt nevoile Gorjului și m-am pus în slujba cetățenilor, de aceea, realizările de până acum se pliază pe dorințele oamenilor. Am convingerea că vom continua acest drum braț la braț, pentru că oamenii au încredere în mine și eu în ei!”, a declarat Cosmin-Mihai Popescu.

”Felicit echipa PSD de la Consiliul Județean Gorj, pentru tot ce a realizat până acum în interesul județului și al gorjenilor, iar datorită acestui fapt, președintele Consiliului Județean, împreună cu echipa de consilieri, va obține rezultatele pe care ni le-am propus, la alegerile din 9 iunie. Cosmin Popescu reprezintă un real factor de echilibru în acest județ, care, împreună cu domnii primari și cu instituțiile cu care colaborează, a reușit să ajungă la esența problemelor cu care se confruntă acest județ și, în definitiv, a ajuns la gorjeni”, a declarat Mihai Weber, președintele PSD Gorj.