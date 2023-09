A vrut să facă focul și a ajuns în stare gravă la spital

Un bătrân din Scoarța a ajuns la spital, cu arsuri grave după ce a încercat să aprindă focul într-o sobă, folosind lichid inflamabil. Imobilul a luat foc și bunicul s-a luptat cu flăcările.

„Am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un incendiu izbucnit la o casa in comuna Scoarta, satul Scoarta.

La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu, echipajele de interventie constatand ca, in mare parte, incendiul fusese lichidat de catre proprietar.

Barbatul in varsta de 70 de ani, in incercarea de a stinge incendiul a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare si inferioare.

Din discutiile purtate, acesta a incercat sa aprindă focul intr-o soba cu ajutorul unui dispozitiv cu lichid inflamabil.

Utilizarea necorespunzătoare a acestuia a facilitat aprinderea altor materiale combustibile aflate in apropierea sobei.

Barbatul a fost transportat la Unitatea de Primuri urgente a Spitalului din Tg-Jiu unde, in urma evaluării medicale s-a stabilit ca a suferit arsuri pe aproximativ 70% din suprafata corpului.

S-a solicitat un elicopter SMURD din cadrul punctului aeromedical Craiova, urmand ca acesta sa fie transportat la Spitalul din Craiova, a transmis ISU Gorj.