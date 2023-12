Autoturism proiectat într-un cap de pod

Accident pe DN 66 Drăguțești. Un autoturism care circula din direcția Târgu Jiu spre Rovinari s-a angajat într-o depășire neregulamentară și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, cel din urma autoturism a fost proiectat într-un cap de pod.

„Din primele cercetări efectuate de politisti la fata locului a reieșit faptul că un tanar de 23 de ani, din Târgu Jiu, in timp ce conducea un autoturism catre Rovinari, pe DN 66 Dragutesti, s a angajat intr o depasire neregulamentara, intrand in coliziune laterala cu un alt autoturism condus, din sens opus, de un barbat de 45 de ani, din Târgu Jiu, fiind proiectat intr un cap de pod.

In urma impactului, o femeie de 89 de ani, din comuna Telesti, pasager dreapta fata in ultimul autoturism a suferit leziuni si a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Ambii conducatori auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

In cauza s a intocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa”, transmite IPJ Gorj.