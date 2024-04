Băut la volan

Polițiști din cadrul Biroului Rutier Târgu Jiu, au depistat în flagrant un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Bengești Ciocadia, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea București din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

„Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei”, transmite IPJ Gorj.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

