Șofer drogat, fără permis, acuzat de furt

Un șofer din Gorj a fost reținut, după ce a reușit să comită mai multe infracțiuni în doar câteva zile.

„La data de 10 iunie a.c., în jurul orei 11:30, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 67 Bălești, fiind sub influența substanțelor psihoactive.

Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la cannabis.

Ulterior, a fost condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice, pentru stabilirea prezenței substanțelor psihoactive în sânge.

Din verificarea în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din anul 2021.

Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care are suspendat acest drept și aflat sub influența substanțelor psihoactive.

Totodată, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au continuat cercetările, stabilind că bărbatul ar fi sustras în noaptea de 9/10 iunie a.c., un sertar metalic în care se afla suma de 100 de lei și mai multe pachete de țigări, din incinta unei stații peco, din comuna Bălești.

Prejudiciul cauzat în urma săvârșirii infracțiunii este de aproximativ 9000 de lei. Bunurile sustrase au fost recuperate în totalitate de polițiști și restituite persoanei vătămate.

În urma administrării probatoriului, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale l-au reținut pentru 24 de ore pe bărbat”,a transmis IPJ Gorj.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet, în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului.