Solomon despre Iordache: „A rămas cu metehne securisto-comuniste”

Președintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din cadrul Camerei Deputaților, social-democratul Adrian Solomon, crede că senatorul PNL de Gorj Ion Iordache a rămas cu metehne securisto-comuniste din vremea când PNL era la guvernare cu USR. Asta după ce Iordache l-a înregistrat pe furiș, în timp ce se certa cu el în Comisie, fără să țină telefonul la vedere, dovadă că a recurs la subtitrare, pentru a se înțelege ce spunea Solomon, când a postat înregistrarea pe Facebook.

Circul făcut luni de Iordache la Comisia pentru Muncă și Protecție Socială era destinat minerilor și energeticienilor de la Complexul Energetic Oltenia. El se străduiește să-i convingă că luptă pentru ca ei să se poată pensiona mai devreme, în condițiile în care capacitățile de producere a energiei pe bază de cărbune vor fi închise sau puse în rezervă. Iar PSD-ul, în acest caz Adrian Solomon, ar vrea să-i pună „bețe-n roate”, cum se spune, lui Iordache, pe motive politice și să-i lase pe angajații CEO fără protecție socială.

Contrar celor susținute de Iordache, în postarea pe Facebook, în care a pus înregistrarea cu Solomon, acesta din urmă spune că lucrurile se întâmplă așa cum s-a convenit cu sindicatele și nu cum au fost făcute, în 2021, de PNL și USR, partide care erau atunci la guvernare, când s-a dat Legea 197 pentru modificarea legislației muncii.

„Lucrurile trebuie făcute bine și nu ca-n 2021, pe repede înainte, heirupist, când aliații de atunci ai domnului Iordache, cei de la USR și domnul Miruță… Mitruță… Mitriță, sau cum se numește, au dorit să-i păcălească pe oameni și nu să rezolve, real, o problemă. Există înregistrările, chiar din plenul Camerei Deputaților, în care le-am atras atenția că 197 va fi imposibil de aplicat, în sensul în care și-l doresc domniile lor. Astfel că, Grupul PSD, în sesiunea din toamna trecută, a depus un proiect de lege, PLX 618, prin care dorește rezolvarea tuturor celor care vor avea de suferit în urma închiderii exploatărilor miniere și a grupurilor energetice din Gorj și Dolj și, totodată, am făcut și dezbaterile de rigoare la Comisie, când, în februarie, parcă, am convenit, împreună cu sindicatele, să așteptăm hotărârea Înaltei Curți, care avea pe rol cauza mai multor mineri, vizavi de aplicarea legii 197. Urma ca, după apariția motivării, să vedem ce anume trebuie modificat în PLX 618, astfel încât să nu poată rămâne vreo categorie de beneficiari pe dinafară. Suntem în procesul de evaluare, cei de la Casa de Pensii cern acum cazurile, să vadă care sunt beneficiare ale hotărârii judecătorești, care trebuie să intre sub incidența unor anumite amendamente.” a declarat Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din cadrul Camerei Deputaților.

„Nu aveam ce tranșa”

Solomon a mai precizat că proiectul de lege PLX 618 nu putea fi pus pe ordinea de zi, doar pentru că voia Iordache, pentru că nu exista semnătura Guvernului: „În acest moment, sau ieri, mai exact, la Comisia de Muncă nu aveam ce tranșa, pentru că, încă, Guvernul nu și-a pus semnătura pe un amendament sau altul, pe o formă corectă a ceea ce trebuie să trecem prin Parlament. La tribuna Parlamentului, ministrul Muncii chiar ieri a adus în discuție această problemă și a spus, răspicat, că la ora 13.00 se întâlnește cu sindicatele, cu greviștii, împreună cu domnul prim ministru și vor analiza situația și vor lua o decizie. Noi am început ședința la ora 12.30.”

„Până la finalul mandatului, va putea să înțeleagă”

De asemena, Solomon precizează că Iordache era în sală, la Comisie, dar n-a fost atent că s-a votat ordinea de zi, s-a și suplimentat ordinea de zi la propunerea unui parlamentar de la USR, iar el s-a gândit să ceară suplimentarea în timpul dezbaterilor, deși anunțase public faptul că va merge la Comisie special pentru susținerea proiectului de lege, despre care se știa din ziua precedentă că nu e pe ordinea de zi a Comisiei.

„Eram la finalul primului punct de pe ordinea de zi a dezbaterii noastre, când domnia sa a sărit ca ars, dorind să impună modificarea ordinei de zi. Regulamentar, senatorii nu pot propune suplimentarea ordiniei de zi, pot interveni la comisie dacă sunt inițiatorii unui proiect de lege sau autori de amendament, în rest, nu au nici o calitate, alta decât cea de colegi (…) dar nu pot, regulamentar, să propună nimic care să ajungă și la vot. Prin urmare, n-a înțeles, s-a comportat ca fiind un membru al camerei superioare, i-am explicat că Senatul nu are o calitate constituțională alta decât identică cu a Camerei Deputaților și, prin urmare, dac-ar fi fost în vremea lui Cuza putea să fie un corp ponderator, dar, în vremurile noastre, bicameralismul se traduce printr-o dublă lectură și cenzură a legilor și nicidecum printr-o subordonare ierarhică a unei camere față de cealaltă. Lucrurile acestea îi sunt străine domniei sale, dar sunt convins că, până la finalul mandatului acesta, va putea să înțeleagă și care este arhitectura constituțională a țării noastre.” a mai spus Adrian Solomon.

„Să-i minți pe alegători e interzis”

Șeful Comisiei pentru Muncă a mai declarat că i-a explicat telefonic lui Iordache, săptămâna trecută, că termenul de depunere a amendamentelor a fost epuizat încă din iarna trecută. Prin urmare, nu poate să mai depună amendamente la acest proiect de lege: „Poate să trimită scrisori câte dorește, dar nu putem decât să le înregistrăm, fără a le lua în calcul la o eventuală dezbatere, iar cine poate să depună amendamente sunt doar colegii domniei sale, din PNL, care sunt membri ai comisiei și în timpul dezbaterilor să vină cu suplimentarea, la orice punct, cu o nouă variantă, cu noi amendamente, eventual cel convenit cu domnul Iordache. Dar, i-am mai spus că așteptăm punctul de vedere al Guvernului, astfel încât ceea ce votăm să poată fi pus și în practică, din punct de vedere al impactului bugetar și din punct de vedere al acoperirii categoriilor de beneficiari. Domnia sa nu știu ce a trimis, nu avem cunoștință despre ceea ce scrie domnia sa pe Facebook. E dreptul său constituțional, e o țară liberă, în care exprimarea e liberă, dar să-i minți în permanență pe alegătorii tăi cred că este interzis.”

„Îi dădeam noi înregistrările”

Legat de faptul că Iordache l-a înregistrat audio în timp ce-l instiga la ceartă, după care l-a pus pe Facebook, Adrian Solomon spune că are apucături securisto-comuniste, nu ca cei de la AUR, care fac filmări asumate, pe față, dar că putea să-i ceară înregistrările audio-video, făcute de Parlament, cu aparatură profesională.

„Astea sunt metehne din clanul… fiind într-o coliție, la un moment dat, cu USR-ul, a rămas cu metehne din astea, securisto-comuniste, să le zicem, nu știu… Cei de la AUR sunt operatori profesioniști. Din păcate, l-au dat afară pe Zeffirelli, dar au rămas vreo câțiva care-i calcă pe urme. Ei sunt operatori asumați, fac la vedere înregistrările și transmisiunile live pe Facebook. E un mod de a face politică pe care ei și l-au însușit, dar restul… domnul Iordache fiind un om de onoare, trebuia să ceară frumos la comisie înregistrările, că i le dădeam noi, fiind făcute cu aparatură de ultimă generație și audio și video și de bună calitate.”(Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din cadrul Camerei Deputaților)