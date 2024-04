Copilul din Dănciulești, vândut în Germania, va fi adus înapoi acasă

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Natalia Intotero, a declarat vineri, la Deva, că a solicitat intensificarea eforturilor pentru aducerea cât mai repede în ţară a copilului care a fost scos ilegal din România şi dus în Germania, în acest sens preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului urmând să se deplaseze săptămâna viitoare în această ţară pentru a discuta cu autorităţile germane.

Ministrul a precizat că a dorit să se asigure şi că fraţii copilului sunt bine îngrijiţi, motiv pentru care a verificat personal situaţia acestora în judeţul Gorj. „Pot să vă spun că ieri (joi – n.r.) am fost în judeţul Gorj. De aproximativ 3-4 zile, fraţii acestui minor sunt preluaţi de către Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţie a Copilului, sunt în grija statului. Am vrut să mă asigur că sunt bine îngrijiţi, că sunt hrăniţi, că beneficiază de toată atenţia, de consiliere psihologică. Mai departe, am solicitat preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului deplasarea de urgenţă în Germania şi intensificarea dialogului cu autorităţile germane, în vederea repatrierii, într-un timp cât mai scurt, a minorului”, a spus ministrul Natalia Intotero.

Ea a arătat că, la începutul lunii aprilie, instituţiile de protecţie a copilului au fost înştiinţate de autorităţile germane despre existenţa unui minor de cetăţenie română pe teritoriul acestui stat, copilul aflându-se, în momentul de faţă, în grija acestora. Ulterior, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPC) Gorj a sesizat procurorii DIICOT, care au deschis o anchetă în acest caz.

„Săptămâna viitoare, luni, preşedintele Autorităţii pentru Protecţia Drepturilor Copilului va fi în Germania. Vreau să mulţumesc doamnei ministru Odobescu pentru sprijinul primit şi, de asemenea, vreau să felicit DIICOT pentru promptitudinea şi profesionalismul cu care fac această cercetare şi sper ca într-un timp cât mai scurt să avem şi un răspuns. Şi îmi doresc foarte mult ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple în România”, a completat ministrul Familiei.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj efectuează cercetări in rem privind săvârşirea infracţiunii de trafic de minori, după ce un copil în vârstă de 6 ani, din comuna Dănciuleşti, ar fi fost scos din România şi dus în Germania. Potrivit unei informări de presă a DIICOT, organele de urmărire penală au transmis către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională cereri de cooperare judiciară, iar din data de 18 aprilie 2024 minorul a fost preluat de către autorităţile germane prin Serviciul Social pentru Tineret Regensburg.

Autorităţile efectuează o anchetă, după ce copilul în vârstă de 6 ani, din Dănciulești, ar fi fost scos din România şi dus în Germania prin utilizarea unor acte false, potrivit unor surse.