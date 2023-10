Top cele mai bune sloturi SF din toate timpurile

Sloturile cu tematică Sci-Fi se numără printre preferințele jucătorilor de pacanele?

Cazinourile care activează în mediul online le oferă jucătorilor din întreaga lume (1.6 miliarde de persoane accesează frecvent platformele cu jocuri de noroc în fiecare an, ceea ce reprezintă 26% din populația Globului) o selecție variată de jocuri pacanele online, cu tematici care se pliază pe gustul tuturor.

Sloturile Sci-Fi nu se bucură de popularitatea jocurilor cu fructe, șeptari, jackpot progresiv sau din seria de aventură “Book of”, însă, anumite păcănele au reușit să se poziționeze în topul favoritelor multor jucători din mediul digital. Caracteristicile inovative, grafica și animațiile spectaculoase, precum și efectele audio premium au contribuit la desemnarea acestor jocuri drept cele mai bune sloturi SF din toate timpurile. Puteți încerca aceste jocuri gratuit la cazinouri internaționale precum Verde Casino.

Care sunt cele mai bune pacanele Sci-Fi lansate până în prezent?

Inspirate din seriale TV, blockbustere din cinema, jocuri video sau pur și simplu niște creații originale, aceste sloturi reușesc să se numere în permanență printre jocurile ca la aparate accesate de către jucătorii din întreaga lume.

Aliens

Lansat de Netent în 2014, acest joc de pacanele a reușit să se apropie de atmosfera din seria de filme bazat pe scenariul lui James Cameroon. Având 15 linii de plată, RTP de 96.4% și volatilitate medie, jocul ca la aparate se desfășoară pe parcursul a trei nivele – The Search, The Encounter și The Hive, oferindu-le jucătorilor multiplicatori și respins. Grafica, animațiile, efectele sonore și fundalul muzical sunt remarcabile, stilul Netent fiind inconfundabil.

Arrival

Creația Betsoft din 2011 este un slot cu 30 de linii de plată, un RTP de numai 92.26%, dar care se remarcă prin grafică și animații, precum și prin stilul arcade. Jocul oferă atât Instant Prizes (funcția Click and Collect), cât și free spins, precum și Abduction Wild Reel Feature, care permite transformarea unei role obișnuite într-o rolă Wild, care recompensează cu rotiri gratuite.

Frankenslot’s Monster

Lansat în 2016 de către Betsoft, acest joc de pacanele cu tematică inspirată din filmele cu Frankenstein dispune de 20 de linii de plată, RTP de 96.83% și are volatilitate medie. Jucătorul primește pe lângă grafică, efectele sonore și animațiile de top, 8 free spins cu 3 Electrified Wilds, posibilitatea de redeclanșare nelimitată a rundelor gratis și Second Screen Bonus Round cu câștiguri de 25x miza.

Satoshi’s Secret

Acest joc ca la aparate este un produs original Endorphina, lansat în 2015, care are 20 de linii de plată, un RTP de 96% și volatilitate medie, câștigul ajungând până la 500.000 de credite. Printre caracterisiticile disponibile în acest joc de păcănele se numără Trading Bonus Game, Safe Profit, Qwerty Bonus Game și runda de risc Gamble.

Terminator 2

Unul dintre filmele de succes din toate timpurile a primit și un joc de pacanele pe măsură, Microgaming fiind producătorul responsabil de această creație lansată în 2014. Slotul are 243 de modalități de câștig (și poate ajunge până la 1024 de modalități), un RTP de 96.62% și volatilitate medie.

Coloana sonoră este inspirată din blockbuster, iar simbolurile se bazează pe personajele care apar în pelicula. Printre caracteristicile disponibile în joc se numără free spins (10), Shifting Wilds și T-800 Vision Mode, iar câștigul care poate fi obținut ajunge până la 88.000 de credite.

Space Robbers

GamesOS a creat acest slot original în 2015, jocul având 40 de linii de plată și un RTP de 95%. În privința caracteristicilor, acest joc de pacanele le oferă jucătorilor runde bonus precum Solar Race, Asteroid Mining, Spaceship Robbers, dar și runda de risc Gamble.

Star Trek – The Next Generation

Conceput în 2019 de Skywind Group, după serialul din anii ’90, acest joc ca la aparate dispune de 50 de linii de plată, un RTP de 95.5%, volatilitate mare și oferă un câștig de până la 1.250.000 de credite.

Partea introductivă este bazată pe intro-ul din serial, cu vocea originală a Căpitanului Pickard, iar printre caracteristici de care beneficiază jucătorii se regăsesc 15 free spins cu Transport Wilds, Multiplier Respins, Enterprise Respins și un mod de joc inovativ, care se aseamănă foarte mult cu cel al jocurilor video.

Big Bang

Netent a lansat acest joc de aparate online în 2014, acesta având 25 de linii de plată, un RTP de 96%, volatilitate mare și oferind un câștig de până la 268.032 de credite. Caracteristica Multiplier Meter oferă posibilitatea obținerii de câștiguri care sunt multiplicate de până la 32x.

Little Green Men Nova Wilds

Lansat în 2019 de către IGT, acest joc de sloturi are 20 de linii de plată, un RTP ce poate ajunge până la 96.17%, volatilitate medie spre mare și un câștig ce poate ajunge la 25.000x miza. Printre caracteristicile jocului se numără 4 moduri diferite de modificare a rotirilor, multiplicatori de câștig de până la 25x și Free Spins Bonus.

Battlestar Galactica

Microgaming este unul dintre producătorii specializați în crearea de sloturi inspirate din serialele și filmele de succes, așa că, din portofoliul sau nu putea lipsi un joc bazat pe un serial SF popular în anii ’90. Slotul are 243 de modalități de câștig, un RTP de 96.6%, volatilitate medie și oferă câștiguri care se formează în ambele direcții.

Lansat în 2012, acest joc de păcănele vine cu 3 moduri de joc (Normal, Run, Fight), simboluri misterioase, free spins și extra rotiri gratuite (până la 15 runde gratis cu multiplicatori 3x) și posibilitatea ca avansarea în grad să ofere acces la noi videoclipuri din serial.

