Trecem la ora de iarnă. Ce se întâmplă cu mersul trenurilor

În noaptea de sâmbătă spre duminică, România va face trecerea la ora de iarnă, ceea ce înseamnă că ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Această schimbare marchează revenirea la ora Europei de Est sau Timpul Legal Român, cu două ore în avans față de timpul universal coordonat (UTC).

Astfel, ora 4:00 se va transforma în ora 3:00, iar ziua de 29 octombrie va fi cea mai lungă din acest an. Cu toate acestea, în ceea ce privește transportul feroviar, CFR Călători a confirmat că mersul trenurilor nu va suferi modificări în urma acestei schimbări de oră.

”În noaptea de 28/29 octombrie 2023, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie. Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 29 octombrie 2023, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare”, a anunțat CFR.