Perchezitii la vrăjitoarea Aranka, din Dămăroaia. A înșelat o ucraineancă cu 20.000 de euro

Politiștii din Secția 5 a Capitalei desfășoară astăzi percheziții în cartierul Damaroaia, în căutarea a patru persoane implicate într-un caz de înșelăciune în care o femeie din Italia a fost înșelată cu 20.000 de euro sub pretextul rezolvării problemelor sale prin intermediul ritualurilor de vrajitorie.

Ancheta vizează două femei și doi bărbați, iar una dintre suspecte este vrajitoarea Aranka din Damaroaia, care atrage victimele prin intermediul rețelelor de socializare, prezentându-se ca specialistă în Tarot, Astrologie și Parapsihologie.

„Astăzi, 14 iunie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 5 Poliție pun în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. În fapt, în perioada 2021 – prezent, patru bănuiți ar fi indus în eroare o persoană, sub pretextul că îi vor rezolva problemele personale prin ritualuri de vrăjitorie și i-ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 20.000 de euro. Potrivit unor surse judiciare, femeia a văzut o postare a unei vrăjitoare din România și, având probleme personale nerezolvate, a luat legătura cu ea. Cele două au comunicat online o vreme, iar pentru „sfaturile” primite femeia a fost de acord să-i trimită vrăjitoarei suma de 5.000 de euro, în mai multe tranșe. Ulterior, vrăjitoarea i-a spus că, dacă are o sumă mai mare de bani sau aur, ar trebui să vină ea în Italia să le descânte. Femeia a acceptat, iar vrăjitoarea a venit să o viziteze, fiind însoțită de trei membri ai familiei – soțul, soacra și socrul. În cadrul întrevederii, femeia le-a spus că are aproximativ 16.000 de euro și aur, susținând că sunt „posedate”. Ea a acceptat să-i dea vrăjitoarei banii și aurul pentru a fi duse în România, deoarece „era nevoie de o incantație mai puternică”, la care să participe și alte vrăjitoare pentru a putea fi descântate. Cum femeia nu a mai primit banii înapoi și a realizat că a fost înșelată, a trimis o sesizare pe mail Poliției Capitalei, care a declanșat imediat o anchetă. Persoanele în cauză vor fi conduse la audieri în vederea dispunerii măsurilor legale. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.