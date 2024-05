Prin ce calvar trece proprietara unui apartament din Târgu Cărbunești

O femeie care locuiește la parterului unui bloc din Târgu Jiu trece prin momente imposibil de descris. Baia îi este distrusă de vecinul de la etajul unu, proprietarul respectiv nefăcând nimic pentru remedierea situației. Femeia a ajuns să se plângea de calvarul prin care trece, pe rețelele de socializare.

„Așa ceva am eu in baie. Trăiesc în acest oraș și nu mă ajută nimeni. Vecinul de sus nu cooperează. Dumneavoastră ce părere aveți”, a transmis proprietara arătând imagini de nedescris cu baia locuinței care are jumătate din tavan căzut.

„Acest „vecin” trebuie să suporte toate reparațiile! Păcat de dumneavoastră! Sincer, eu aș repara tot, aș face asigurare la apartament, apoi acest „vecin” o să fie contactat direct de asigurator. Nu o să-i placă, cât îl v-a costa! Păcat că aveți așa „vecini”, a declarat o localnică.

„Nu se poate așa ceva! Numai cu asigurare va fi obligat să facă ceva acest vecin care nu cooperează omenește”, a spus un altul.