„Comportamentul lui Iordache frizează patologicul”. Vezi cine spune asta!

Colaborarea dintre PSD și PNL, la Gorj, este imposibilă, mai ales după atitudinea senatorului Ion Iordache, potrivit unui deputat gorjean. Social-democrații susțin că nu pot sta la masă cu un personaj care dă dovadă „de un comportament josnic”.

Deputatul Claudiu Manta îl taxează pe liderul PNL. Deși nu apare în ultima filmare a senatorului, în urma unor decupaje efectuate de acesta din filmarea originală, parlamentarul PSD susține că Iordache a preluat comportamentul altor politicieni care, în patru ani de mandat, s-au jucat cu telefonul, făcând circ și live-uri pe internet.



“La modul sincer, mie se pare că un astfel de comportament frizează patologicul. Nu m-aș fi așteptat niciodată de la un parlamentar, cu atât mai mult președinte de partid, să copieze comportamente din astea preluate de la Șoșoacă și George Simion. Pur și simplu, ăsta nu cred că este un mod normal de a face politică și noi, cei de la PSD, nu vom înțelege să facem astfel de politică niciodată. Cu toate că domnul Iordache, probabil, vrea să ne atragă într-un scandal, nu putem fi de acord cu așa ceva. Îmi aminteam de ceea ce spunea deputatul Pecingină, că Ion Iordache este un personaj toxic și iată, este încă o dovadă că lucrurile astea chiar se întâmplă. Prin comportamentul lui nu face decât să confirme spusele colegilor lui de partid. Am spus-o și am făcut, de acum câteva săptămâni, un apel public să colaborăm pe proiectele județului, dar dacă dumnealui crede că, venind și filmând în Parlamentul României, un comportament josnic, nu mă feresc, s-o spun, crede că rezolvă problemele județului, ei bine, nu. Nu așa se face treabă, nu așa se fac proiecte și nu așa putem colabora pentru binele județului. În momentul în care un senator al României, președinte de partid, vine și filmează și caută să provoace și, mai ales, să nu dea întreaga filmare, să decupeze ceea ce îi convine, eu cred că nu se poate colabora cu un astfel de om”, a declarat parlamentarul Claudiu Manta pentru Radio Infinit.