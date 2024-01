Parlamentar de Gorj despre ministrul Energiei: ” Nu mai am mari așteptări!”

Deputatul PSD de Gorj Claudiu Manta critică, încă o dată, lipsa de implicare a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, privind renegocierea Planului de restructurare de la Complexul Energetic Oltenia.

Ultimul grup de la Termocentrale Ișalnița s-a închis, aceasta fiind cea mai recentă ” realizare” bifată din planul ce pune lacătul pe activitatea de producere a energiei pe bază de cărbune din Oltenia. Dacă investițiile promise sunt departe de a fi realizate, planul de închidere a capacităților pe cărbune este respectat la centimă. Ministrul Sebastian Burduja a promis la Târgu Jiu că va încerca să poarte o discuție cu Comisia de la Bruxelles, însă aceasta nu a mai avut loc. În aceste condiții, deputatul Claudiu Manta a declarat că și-a pierdut încrederea în oficialul din fruntea Ministerului Energiei.

„Eu am sesizat o neclaritate între raportul ANRE și ceea ce declara domnul Burduja, vizavi de ponderea cărbunelui. Diferența este uriașă și eu nu mai am mari așteptări de la ministru. Aștept, totuși, să meargă la Bruxelles, să încerce să renegocieze planul de restructurare. Atâta timp cât ei îl respectă la centimă și investițiile nu sunt realizate, este exclus ca centralele pe gaze să fie gata. E simplu să închizi niște grupuri! Actualul Guvern mai are un mandat de un an de zile, Ministerul Energiei este singurul care poate să renegocieze. Premierul Ciolacu are în atenție această problemă. Când ministrul Energiei este de la PNL, de ani de zile, și nu vrea să renegocieze planul, politic se pot face acuze, dar oamenii văd unde e problema. Din păcate, Europa se îndreaptă spre reducerea energiei pe bază de cărbune. Noi, ca parlamentari, trebuie să prelungim viața acestui complex cât putem. Eu mă aștept să prelungim viața CE Oltenia până după 2030. Nu poți să dezvolți afaceri care să poată să înlocuiască CEO”, a declarat deputatul Claudiu Manta la Radio Infinit.

Parlamentarul a mai afirmat că: „toate nenorocirile își au sursa în anii 2020-2021, când PNL și USR au accesat fonduri europene și au dat la schimb acest Plan de restructurare”.