PNL Gorj nu mai susține primarul de la Târgu Jiu. Romanescu: „Nu mă surprinde”

PNL Gorj anunță că nu va susține o nouă candidatură a primarului Marcel Romanescu pentru Primăria Târgu Jiu. Șeful organizației, Ion Iordache, afirmă că decizia s-a luat în unanimitate, deși recunoaște că au fost mai multe propuneri. Fără candidat și șanse prea mari să câștige primăria Municipiului, Iodache nu anunță cu cine va merge în alegeri în locul lui Romanescu, semn că decizia a fost luată în grabă.

„Noi am avut chiar săptămâna trecută o ședință de Birou Politic Județean. Sunt primari în BPJ, cu excepția a trei primari și am avut o discuție legată de primarul Romanescu, ce facem. Au fost mai multe propuneri, unii să îi retragem sprijinul politic, alții să o lăsăm așa. În final, în unanimitate am decis să nu mai fie candidatul PNL la Primăria Târgu Jiu. Am clarificat lucruri și am luat această decizie ca colegii dumnealui, primarii, să îi arate că nu îl susțin”, transmite Ion Iordache la un post de radio local.

Reacția lui Romanescu

Cel vizat susține că decizia este nedreaptă dar va respecta votul colegilor săi. Pe de altă parte, Romanescu are alături vechea echipă, cea care l-a ajutat la alegerile trecute și care și-a dat, recent, demisia din PNL, trecând la PSD.

„Nu mă surprinde cu nimic această hotărâre. Este, din punctul meu de vedere, o decizie nedreaptă. Oricum dizolvaseră organizația. Cred că la nivel național nu mai există o astfel de situație, să nu mai susții primarul în exercițiu. Mă voi supune acestei hotărâri. Nu exclud varianta de a candida din partea PSD. Prin decizia luată de PNL, PSD este prima variantă pentru o nouă candidatură, a declarat primarul Marcel Romanescu.