Romanescu: ” Este cel mai mare exod al primarilor liberali”

Liberalii se laudă cu ce nu au! O spune primarul Municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care susține că fotografiile făcute public de PNL Gorj, în care apar un număr mai mare de membrii, sunt făcute pentru aparențe. Edilul susține că, în realitate, o parte din noii liberali prezentați sunt vechi și pe picior de plecare.

„Am văzut că au prezentat 100 noi membrii aduși la PNL, dar în acea fotografie erau membri vechi prezentați ca fiind noi. PNL trece printr-o perioadă dificilă. I-aș întreba câți mai sunt?! În afară de Iordache, doamna Tîrsu, d-nu Gârbaciu nu mai regăsesc liberali. Nu că ei ar fi liberali. Știu că au mai pierdut doi primari. Spuneam că mai știu și alți primari care se pregătesc să plece. Ce vor face in 2024, cu cine vor candida? Marea majoritate a primarilor liberali nu vor mai candida din partea PNL. În 2020, PNL a câștigat un număr important de primari. Au piedut Târgu Jiul, nu mai au nici cea mai mare primărie din judet, cea din Bîlteni, știu că primarul a demisionat. Nu mai au Țânțăreni, ar trebui să își facă o evaluare serioasă. Oamenii au plecat din cauza modului defectuos în care este condus, astăzi, PNL”, a transmis Marcel Romanescu.

Edilul subliniază faptul că în Gorj, PNL nu mai are nicio putere, cumparativ cu PSD, care are un număr foarte mare de primari.

„Trebuie să fii lider, nu stăpân! Domnul Iordache nu știe să facă diferența. Poate fi stăpân în propria societate, în politică trebuie să îți atragi oamenii. Este cel mai mare exod al liberalilor dupa ’90. Am văzut o fotografie, mare parte din oamenii aduși la acea întâlnire erau aduși cu arcanul, să pară mulți. PSD are 60 de primari în județ. Toți acești primari vor fi o locomotivă în campanie”, a mai transmis primarul Municipiului Târgu Jiu.