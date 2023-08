Piesă de teatru pusă în scenă de tineri din medii defavorizate

Copii și tineri din medii defavorizate vor juca într-o piesă de teatru. Asociația Be Teen va derula un proiect, care va fi finalizat în luna noiembrie, printr-un spectacol în care actori vor fi tineri marginalizați.

Ce vom facem mai exact?

Împreună cu actorii Adi Olteanu și Iulian Marinescu, am pregătit ateliere de teatru, muzică și dans care să te ajute să te descoperi. Surpriza proiectului este că ai ocazia să creezi, alături de întreaga echipă, o piesă de teatru de la A-Z. Deja am avut o primă întâlnire cu o gașcă de prieteni speciali, care au fost foarte încântați de ideea proiectului nostru și de oportunitatea participării la atelierele pregătite!

La noi e loc pentru toată lumea, iubim contrastele și promovăm incluziunea socială, diversitatea, egalitatea și nediscriminarea“, au transmis reprezentanții Asociației Be Teen.