Un baschetbalist gorjean și-a prelungit contractul cu CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a semnat prelungirea contractului cu baschetbalistul gorjean de 25 de ani Alexandru Berca. Extrema grupării gorjene este la CSM Târgu Jiu din primul sezon din istoria clubului și va bifa al 5-lea sezon consecutiv pentru echipa noastră.

„Da, am semnat cu CSM Târgu Jiu pentru încă un sezon. Am luat decizia după anumite discuții atât cu conducerea clubului, cât și cu propria mea persoană, dacă pot să spun așa, plus oamenii pe care îi am aproape, adică familia. Un alt factor care a stat la baza deciziei mele este și formarea unei echipe noi unde lucrurile o să înceapă de la 0, iar ăsta este un alt impuls care îmi pune ambiția la încercare.

Planurile mele sunt simple, să rămân sănătos și să pot ajuta echipa în felul în care mi se cere“, a apus Alexandru Berca.