Baza de agrement a CEO de la Săcelu, magnet pentru turiști în week-end

Baza de agrement de la Săcelu, administrată de către Complexul Energetic Oltenia (CEO), a fost plină de turiști în week-end. Mii de persoane au mers să se răcorească la bazinele cu ape minerale. Administratorul bazinelor cu ape minerale, a decis să mențină gratuitățile în ceea ce privește accesul în baza de tratament și de agrement de la Săcelu. Astfel, copiii sub 7 ani nu achită taxă de intrare.

Bazinele cu apă minerală au valoare terapeutică prin conţinutul bogat în sulf, clor, brom şi iod. Bazinul 1 are o suprafață de 26 m², dar, deşi mic prin suprafaţă, este important prin stratul gros de nămol terapeutic ce se foloseşte la tratarea bolilor reumatismale; Bazinul 2 are o suprafaţă de 550 m² ; mineralizaţia totală a apei este cuprinsă între 34950-53560 mg/l. Şi la acest bazin este important nămolul terapeutic ce se formează anual. Bazinul 3, cu o suprafaţă de 800 m², beneficiază de un aport de apă minerală de la un foraj alăturat. Mineralizaţia totală este în jurul valorii de 44520 mg/l. Bazinul 4, cu suprafaţă de 3000 m² , are adâncimi de 2-2,5 m, mineralizaţie totală de 44500 mg/l.

Ce afecțiuni pot fi tratate

Principalele afecţiuni care pot fi tratate în baza de agrement Săcelu sunt: afecţiuni ale aparatului locomotor; afecţiuni neurologice periferice; afecţiuni ale sistemului nervos central; afecţiuni ale aparatului respirator; afecţiuni digestive, hepato-biliare şi renale. Tariful pentru accesul în incinta bazei de agrement și tratament este de 25 de lei de persoană. În cadrul centrului sunt disponibile 240 de șezlonguri. Prețul pentru închirierea unui șezlong este de 10 lei pe zi. Și în acest an, copiii sub 7 ani au acces gratuit. Prețurile la produsele alimentare la unitățile din interior și din exteriorul bazei sunt la jumătate față de cele practicate pe Litoral. Este și motivul pentru care multe familii aleg să își petreacă vacanța de vară în stațiunea balneoclimaterică Săcelu, din zona submontană a județului Gorj. Bazinele cu ape minerale și clădirile aferente au fost scoase la vânzare de către Complexul Energetic Oltenia.