Concluzia medicilor în cazul Dan Ilie Morega: fostul prefect nu are voie să conducă

Comisia de expertiză din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a stabilit că Dan Ilie Morega (78 de ani), fostul prefect al județului Gorj și deputat PNL, are discernământul diminuat și nu are dreptul de a se urca la volan.

Morega poate să revină la o reevaluare peste șase luni, potrivit expertizei, care a fost trimisă și Poliției Rutiere Gorj.

Dan Ilie Morega s-a internat în spital în seara zilei de luni, 26 februarie, după ce a fost prins la volan de polițiștii rutieri pentru a treia oară, deși avea permisul retras.

Acesta are în prezent trei dosare penale, pentru aceeași faptă, care s-au comasat.

Morega: „Ne-am întreținut cordial“

Dan Ilie Morega a spus, după ce audierile s-au terminat, că a fost de acord să fie internat și să fie supus unei expertize: „Nu m-au întrebat nimic. Am stat de vorbă. Ne-am întreținut cordial. Au fost foarte amabili și plăcuți. Am acceptat benevol să fac o expertiză medicală. Dacă expertiza medicală este corectă, pot să conduc. Eu sunt întreg la cap. Am acceptat să fac expertiză în mod benevol. Mafia lucrează. Eu nu mă duc la arest. Nu am furat. Este incredibil să merg la arest“, a afirmat Morega.

Gelu Fumureanu, avocatul lui Dan Ilie Morega, a spus că clientul său este nevoit să se supună expertizei: „E dreptul autorităților să solicite expertiză medicală. În situații de acest gen, se supune obligatoriu expertizei. Sunt trei dosare (n. red. – penale) și a fost nevoie să fie comasate. Din acest motiv, audierile s-au prelungit, pentru că este o procedură de îndeplinit“.

Dan Ilie Morega a fost blocat în trafic, luni, 26 februarie, de mai multe mașini de poliție în timp ce se deplasa la volanul mașinii sale pe o stradă aglomerată din municipiul Târgu Jiu.

Morega a fost prins prima dată la volan în urmă cu aproximativ două săptămâni. „La data de 12 februarie 2024, polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul că un bărbat de 78 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a condus un autoturism, pe o stradă din localitate, având permisul retras la data de 6 februarie. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile de către o persoană al cărui permis de conducere a fost retras“, au transmis atunci reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj.De asemenea, pe data de 17 februarie, a fost prins din nou de către polițiști la Baia de Aramă, județul Mehedinți, unde deține o casă, în timp ce se afla la volanul mașinii sale.

Pe 22 februarie, mașina lui Dan Ilie Morega a fost filmată în trafic în timp ce circula cu un girofar în funcțiune și a pătruns pe contrasens, încălcând linia dublă continuă. „Sunt ofițer de informații și eram în misiune“, a spus Morega cu privire la acest incident.