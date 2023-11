Inspectoratul Școlar Gorj, reacție la acuzații aduse de prefectul Iulian Popescu

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a transmis un comunicat de presă, în care dezminte acuzațiile făcute de prefectul de Gorj Iulian Popescu, luni, într-o conferință de presă, în cadrul căreia a acuzat conducerea inspectoratului de politizarea instituției și a cerut Ministerului Educației să trimită Corpul de Control.

Potrivit comunicatului ISJ Gorj, acuzațiile prefecctului nu se confirmă.

„Inspectoratul Școlar Județean Gorj respinge cu fermitate acuzele lansate în spațiul public de către Instituția Prefectului Județului Gorj, de altfel, o instituție de admirat până mai ieri.

Întrucât am constatat că există persoane care nu cunosc modalitatea de funcționare administrativă a unei instituții publice a statului român, vă informăm că, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, conducerea acestei instituții onorabile este formată dintr-un inspector școlar general și doi inspectori școlari generali-adjuncți, conducere ce pune în aplicare hotărârile Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Ca atare, trebuie să se conștientizeze – de către orice persoană, fie ea implicată sau nu în exercitarea actului administrativ – că evaluarea directorilor sau directorilor-adjuncți nu este făcută de inspectorul școlar general, conform prevederilor actelor normative în vigoare, ci de către o comisie legal constituită, președinte fiind un inspector școlar general-adjunct.

De asemenea, ni se pare complet puerilă tentativa de asociere a intențiilor de demisie ale unor directori/directori-adjuncți cu presiuni politice ori de altă natură, în contextul în care, la nivel macro, există nemulțumiri de natură salarială ale directorilor/directorilor-adjuncți. Este regretabil că prefectul județului Gorj, reprezentant al guvernului României în teritoriu, nu este la curent cu această frustrare a directorilor/directorilor-adjuncți din învățământul preuniversitar cu privire la propria grilă de salarizare – prin raportare la salarizarea celorlalte cadre didactice din sistemul preuniversitar. Nu s-a remarcat vreo luare de poziție, de exemplu, de către Instituția Prefectului Județului Gorj, în sensul tragerii unui semnal de alarmă față de salarizarea funcțiilor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar.

S-a mai remarcat, în intervenția publică a domnului prefect, reprezentant al guvernului României în teritoriu, faptul că instituția pe care acesta o conduce este subit interesată de elevii gorjeni olimpici. Ca în fiecare an, la nivelul județului nostru, există un număr considerabil de elevi care obțin rezultate fantastice la olimpiadele și concursurile naționale și/sau internaționale. Dacă alte instituții și-au arătat interesul și respectul pentru elevii care contribuie la performanța învățământului gorjean în context național (spre exemplificare, Primăria Municipiului Târgu Jiu a recompensat cu suport financiar considerabil, an de an, acești elevi de excepție!), nu am observat vreo luare de cuvânt pe acest subiect, în perioada trecută, din partea Instituției Prefectului Județului Gorj.

Într-o strânsă colaborare, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Primăria Municipiului Târgu Jiu au elaborat și derulat o campanie firească, an de an, de promovare a elevilor care au obținut rezultate bune și foarte bune la olimpiadele și concursurile naționale și/sau internaționale, concretizată prin evenimentele publice în cadrul cărora olimpicii gorjeni au primit distincții și premii în bani. Nici de această dată, nu ne amintim de vreo implicare – de orice natură – a domnului prefect al județului nostru în aceste activități de recunoaștere a performanțelor elevilor Gorjului…

Dacă Instituția Prefectului Județului Gorj are o problemă cu privire la posibilitatea elevilor gorjeni de a cunoaște una dintre cele mai importante instituții ale statului (Parlamentul României), Inspectoratul Școlar Județean Gorj consideră oportună o asemenea acțiune, indiferent de unde vine inițiativa.

Prin încercarea de a i se da o tentă politică acestui demers, putem considera că Instituția Prefectului Județului Gorj nu este deloc sensibilă la nevoia de cunoaștere a elevilor. Educația civică activă trebuie să reprezinte un deziderat pentru toate instituțiile statului român, chiar dacă unele dintre acestea nu conștientizează că pot avea (și ele) un rol în formarea identității cetățenești. La nivelul ciclului gimnazial, de exemplu, există un capitol – la „Educație socială” – dedicat instituțiilor statului.

Așadar, organizarea unor astfel de activități este în deplină corelare cu formarea unei educații civice solide. Aceste activități sunt planificate a se derula în săptămâna „Școala Altfel”, fără a se perturba programul școlar.

Respectăm inițiativa prefectului județului Gorj de a solicita Ministerului Educației un control la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în situația în care dumnealui consideră că este necesar, pentru că, în ultima perioadă, instituția noastră a fost supusă unei presiuni considerabile atât din punct de vedere instituțional, cât și mediatic, privind aspecte față de care Instituția Prefectului Județului Gorj nu are competențe. Nu știm dacă există – în aparatul instituției mai sus amintite – persoane care să aibă competența ori calitatea de a evalua, de exemplu, personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. De asemenea, apreciem că Instituția Prefectului Județului Gorj a înțeles că Ministerul Educației este instituția în măsură de a verifica, din punct de vedere metodologic, activitatea Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a respectat și va respecta actele normative în vigoare, în vederea asigurării unui sistem educațional de calitate”.

