Programul Transloc revine la normal

Odată cu începerea anului școlar, programul autobuzelor pentru transportul în comun din Târgu Jiu revine la normal. Vor fi suplimentate rutele, pentru ca elevii să ajungă la timp la ore.

„Noile troleibuze își reiau, în parte, cursele în municipiul Târgu Jiu. Pentru moment este vorba despre cele cu autonomie extinsă.

Am discutat cu directorul Direcției Programe, Marius Ionescu și cu directorul Transloc, Silviu Pîrvuțoiu, care au urmărit lucrările ce se desfășoară la nivelul municipiului și m-au informat permanent despre stadiul în care se află acestea. Am insistat, în tot acest timp, ca noile mijloace de transport în comun să poată fi folosite odată cu începerea anului școlar.

Au fost puse sub tensiune tronsoanele 3 și 4 ale stației de redresare de la Piața Centrală. Troleibuzele cu autonomie vor intra, însă, pe toate traseele din oraș, pentru că bateriile le permit să circule pe distanțe considerabile.

De luni, mai ales elevii pot folosi transportul în comun fără probleme. Lucrările la infrastructura de transport înaintează și, în curând, vor putea intra pe trasee și celelalte troleibuze”, a transmis primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.