Schimbări importante pentru accesarea banilor din PTJ

După discuțiile purtate la Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul celei de-a doua întâlniri a Comitetului de Monitorizare al Programului Tranziție Justă ( PTJ ), președintele Consiliului Județean Gorj anunță modificări în favoarea mediului de afaceri.

Cosmin Popescu anunță că s-a renunțat la codurile CAEN, au fost majorate sumele maxime pentru proiectele eligibile și au fost prevăzute și alte condiții favorabile pentru aplicanții PTJ.

„Cea mai importantă solicitare a fost reașezarea și rediscutarea codurilor CAEN. Am renunțat la ele și se va intra pe domenii de activitate multiplă, majoritatea operatorilor economici care doresc să depună proiecte vor fi eligibili. Am cerut o majorare a limitei maxime a valorii eligibile de la 5 milioane de euro, la 8 milioane de euro, cu majorarea perioadei de eligibilitate de la 3 la 5 ani, cu un număr mai mare de locuri de muncă. Am solicitat ca autorizația de construire să nu mai fie depusă la momentul semnării contractului de finanțare. Toate aceste aspecte vor fi avizate în termen de 5 zile. O să prezentăm, prin întâlniri zonale, toate aceste aspecte. Vrem să popularizăm acest program important pentru județul Gorj. În luna decembrie vor putea fi depuse primele proiecte. Apelul va fi deschis, pentru IMM-uri, pentru o perioadă de 3 luni de zile. Între timp se pregătesc ghidurile pentru microîntreprinderi și Start-upuri”,a transmis președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu.