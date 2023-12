Șeful Salvamont, Sabin Cornoiu, cere audiență de urgență la Guvern

Având în vedere Legea nr.296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, art. XXIX alin. 8, care prevede ca „Guvernul României aproba prin memorandum excepții de la procesul de desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activității către alte structuri organizatorice pentru instituțiile publice/entitățile publice, numai in situațiile in care activitatea instituțiilor/entităților publice este considerata unica”, consiliile județene din Romania, care au in subordine servicii publice Salvamont cu personalitate juridică, au transmis Guvernului României, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, memorandumuri de exceptare pentru serviciile publice județene Salvamont din subordine.