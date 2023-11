Vești bune pentru gorjeni. Drumul expres intră în execuție în 2024

De anul viitor, începe execuția drumului expres Filiași-Târgu Jiu. Asigurările vin din partea deputatului de Gorj Mihai Weber, care afirmă că a purtat discuții cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și nu există niciun dubiu în legătură cu acest termen.

Pe lângă anunțul că garantat se încep lucrările la tronsonul de drum expres Filiași-Târgu Jiu în 2024, deputatul PSD susține că pregătește un material amplu pe tema acestei investiții, pentru a veni în fața gorjenilor cu lucruri clare și a spulbera acuzațiile din spațiul public cu privire la demararea lucrării.

„O spun cât se poate de clar, hotărât și sigur, execuția la acest drum va începe de la anul viitor. În momentul de față acest drum este compus din două componente. De la Craiova la Filiași are regim de autostradă, de la Filiași este un nod unde se descarcă o bretea spre Târgu Jiu. Târgu Jiu-Filiași e drum expres. Este vorba de două benzi. În momentul de față, acest tronson este împărțit pe 6 loturi, 4 de la Filiași la Târgu Jiu. Este un proiect care a primit finanțare și s-au luat, deja, avize. În 2024 drumul va intra în execuție. Este un lucru extrem de important. Eu am istoricul interpelărilor și toți pașii făcuți, am purtat permanent dialog cu Ministerul Transporturilor pe această investiție”, a declarat Mihai Weber.