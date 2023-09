Piste de biciclete de 1,4 milioane de lei în Baia de Fier

Comuna Baia de Fier va beneficia de piste de biciclete cu o lungime totală de aproape 3 kilometri. În acest sens, este programată o licitație pentru data de 6 octombrie. Bugetul estimat pentru lucrări este de 1.462.398 lei. Obiectul contractului constă în construirea Pistelor de biciclete, ce se vor realiza pe o lungime totală de 2.962 metri, compuse din 3 tronsoane: tronsonul 1 și 2 se vor realiza în satul Baia de Fier și tronsonul 3 se va realiza în satul Cernădia, conform documentației tehnice, faza proiect tehnic de execuție.

„Se propun următoarele categorii de lucrări: Tronson 1 cu o lungime de 1206 m. Tronson 2 cu o lungime de 472 m. Tronson 3 cu o lungime de 1284 m. Profilul transversal are o lățime de 2.00 m, pentru 2 fire de circulație, respectiv 1 m pentru fiecare fir de circulație, fiind mărginit pe ambele părți de bordură din beton. Structura pistelor de biciclete este realizată din: – strat fundație din balast de 20 cm grosime conform STAS 6400/84 și SR EN 13242; – strat de bază din beton de 10 cm grosime conform NE 014/2012; – strat de uzură din BA 8 de 4 cm grosime conform AND 605/2016; În plan, Pistele de biciclete urmăresc desfășurarea DJ 665 pe teritoriul comunei Baia de Fier, iar dispunerea se face pe 3 tronsoane. Pe tronsonul 3.2, în dreptul Fântânii cu Troiță, se va monta parapet de siguranță de tip semigreu. Terenul de fundare al pistelor nu are o conformație liniară și în anumite zone există diferență de nivel care necesită realizarea unui zid de sprijin sub bordura care mărginește pista de biciclete…Se vor monta semne de circulatie: STOP acolo unde pistele de biciclete se intersectează cu străzi locale, biciclistul fiind obligat să oprească la fiecare intersecție cu o stradă locală. Semnele de circulație care au fost scoase pentru realizarea pistelor vor fi relocate, lângă pista de biciclete, după terminarea execuției, această relocare, precum și scoaterea stâlpilor TELEKOM de pe traseul pistelor intră în sarcina beneficiarului.”, conform Primăriei Baia de Fier.