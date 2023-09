Artist plastic din Gorj, în noul episod Flavours of Romania

Artistul plastic Daciana Ungureanul, din Novaci, apare în noul episod Flavours of Romania al britanicului Charlie Ottley.

Filmul documentar este disponibil pe Netflix.

,,Am fost la Șirnea-Brașov, un spațiu desprins din povești, locul unde a ales Charlie Ottley să trăiască și m-am uitat la mine pe un ecran imens…nu pot să vă descriu amestecul de sentimente…

Încă mai cred că fac bine ce fac.

Iubesc Oltenia de sub Munte și sunt foarte bucuroasă că am putut să fac ceva ca ea să fie văzută cu adevarat.

Pe acest drum am fost împreună cu cei de la Conacul Olarilor, Ograda bunicilor și Alexandru Drăgan, pentru că suntem la fel și pentru că ne leagă valori comune. Îi felicit pentru modul în care înțeleg să facă lucrurile în zona de ospitalitate!”, a transmis Daciana Ungureanu pe pagină sa de Facebook.