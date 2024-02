I-a dat mașina să o conducă prin Târgu Jiu, deși știa că e băută

Un timișorean a încredințat mașina soției, să o conducă prin Târgu Jiu, deși știa că aceasta consumase alcool. A fost oprită de poliție, care i-a pus fiola.

La data de 17 februarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe raza municipiului Târgu Jiu, o femeie de 34 de ani, din municipiul Timișoara, județul Timiș, în timp ce conducea un autoturism în cazul căreia, fiind testată cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Conducătoarea auto a fost însoțită la spital, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge pentru determinarea alcoolemiei. În urma cercetarilor s-a stabilit că autoturismul i-a fost încredințat, cu bună știință, pentru a fi condus pe drumurile publice, de soțul acesteia, în vârstă de 37 de ani. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului și încredințarea unui vehicul, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane aflate sub influența alcoolului.” a transmis Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj.