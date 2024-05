Accident rutier cu 6 victime, la Drăgoieni

În acest moment Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj intervine pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier produs în localitatea componentă Dragoieni în care a fost implicat un microbuz care a părăsit partea carosabila și a lovit un copac.

„La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale pentru descarcerare, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple din cadrul ISU Gorj, precum și 2 ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, echipajele de intervenție constatând că din 6 ocupanți ai autovehiculului, unul a rămas încarcerat, iar alți 4 au suferit multiple leziuni.

S-a intervenit pentru extragerea din autovehicul a persoanei încarcerate, concomitent cu acordarea primului ajutor calificat pentru celelalte 4.

Interventia este in dinamica!

Din informatiile pe care le am in acest moment victimele sunt 2 persoane de sex feminin si 3 persoane de sex masculin, toate constiente si cooperante”, transmite ISU Gorj.

