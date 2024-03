Incendiu la UPU Rovinari

Un incendiu provenit de la tabloul electric a avut loc Spitalul Orășenesc Rovinari. Mai multe persoane au fost evacuate.

„În jurul orei 12:00 am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unui incendiu izbucnit la un tablou electric în Compartimentul de Primiri-Urgente al Spitalului Orășenesc Rovinari.

La fața locului au fost dislocate mai multe echipaje de stingere a incendiilor si acordare a primului ajutor calificat din cadrul institutiei noastre, constatându-se ca angajatii spitalului intervenisera cu ajutorul stingatoarelor fiind eliminat pericolul de propagare.

Colegii nostri au intervenit si au lichidat incendiul, in acest moment fiind eliminat orice pericol.

Din cauza fumului degajat, aproximativ 50 de persoane, angajati si pacienți s-au autoevacuat.

Doua persoane (pacienți) care se aflau in Compartimetul de Primiri Urgente au fost transportati la UPU Tg-Jiu pentru investigațiile medicale pentru care se prezentaseră la CPU Rovinari, nefiind afectați medical de incendiu.

In acest moment alimentarea cu energie electrica a fost reluată partial si se lucreaza pentru remedierea defectiunilor si alimentarea normala cu energie electrica a spitalului”, transmite ISU Gorj.