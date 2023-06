VIDEO: Inundații în mai multe localități din Gorj

Mai multe localități din Gorj sunt afectate de inundații: „În acest moment, ISU Gorj are dislocate in teren șapte echipaje de pompieri cu 7 autospeciale de intervenție, dotate cu motopompe pentru evacuarea apei din gospodarii in următoarele localități:

– Godinesti, sat Pirau de Pripor

– Motru, sat Dealu Pomilor și sat Ripa

– Ciuperceni, sat Vartopu

– oraș Tismana, sat Celei“, a transmis ISU Gorj.

La Vârtop, în comuna Ciuperceni, o femeie a fost surprinsă de o viitură, iar pompierii și salvamontiștii au intervenit pentru salvarea sa.