Groșerea: Baza sportivă a școlii este devastată, iar covorul sintetic este acoperit cu nisip, după viitură!

Și aici a sunat clopoțelul! Este vorba despre școala gimnaziala din Aninoasa, sat Groșerea, zona fiind afectată de viitură, care s-a abătut în iunie asupra localității. Baza sportivă, utilizată de elevii scolii, poartă însă urmele inundațiilor din vară, iar, din păcate, acestea nu au fost șterse de autorități, deși toate locuințele afectate și obiectivele au fost trecute in lista de finanțare pentru situații de urgență. Primarul de Aninoasa, Ilie Petroi, spune că nu a primit banii pe situații de urgență dar și dacă i-ar fi luat nu ar fi putut să fi reparat cu aceștia toată baza sportivă, care a fost devastată, înainte de inundații, de persoane rău intenționate, viitură măturând și baza respectivă în calea sa.

„Baza sportivă este devastată de un an și jumătate. Așa au înțeles unii sa devasteze. Nu s-au găsit, din păcate, vinovații. Baza era folosită și de cetățeni și de copiii școlii. Elevii școlii nu mai au unde face sport. Acolo la Groserea avem grădiniță și școală gimnazială. Noi vom căuta un proiectant pentru a ne face un deviz de lucrări pentru reparațiile bazei sportive. Reparațiile se vor face cu bani din buget local. Am vorbit cu cei de la Achiziții și căutăm soluții”, a precizat primarul comunei Aninoasa.

Acesta a menționat că în comuna se vor instala, pe un proiect, camere de luat vederi tocmai pentru a preîntâmpina astfel de cazuri.

Așa a început deschiderea noului an școlar la Aninoasa, sat Groșerea. Baza sportivă devastată și covorul sintetic acoperit cu nisip în urma inundațiilor.