Revolver Colt cu butoiaș și un pistol cu gaze, ridicate de poliție din locuința directorul Parcului Industrial de la Sadu! Eftemie Popescu, cu dosar penal!

Două arme de foc au fost ridicate, la finalul lunii martie, din locuința lui Eftemie Popescu, directorul Parcului Industrial de la Bumbești Jiu.

Armele în cauză trebuiau să fie depuse la un armurier, iar deținătorul să aibă permis de port armă. Din păcate, permisul acestuia era expirat, anunță IPJ Gorj, iar armele erau la locuința lui. Deținătorul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, confirmă IPJ Gorj. Interesant este că Popescu susține că nu știa despre acest dosar penal și subliniează că armele erau pentru auto-aparare, pistolul pe gaze fiind defect.

„La data de 25 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bumbești-Jiu, având în vedere verificările efectuate privind modul de păstrare și asigurare al armelor și munițiilor deținute de către persoanele autorizate, au efectuat un control la un bărbat de 56 de ani, din orașul Bumbești-Jiu, persoană autorizată pentru a deține, purta și folosi arme și muniții. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul avea permisul de port armă cu valabilitatea expirată și nu a depus armele deținute la un armurier autorizat în termenul legal.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor”, transmite IPJ Gorj, la cererea impactingorj.ro.

Eftemie Popescu susține, însă, că nu ar fi știut că i s-a întocmit dosar penal și că vrea să își recupereze pistolul Colt cu glonț de cauciuc, pe motiv că este de colecție și l-ar avea din America.

„De multe ori am fost amenințat”

„Erau pistoale de auto-apărare. Am avut și arma de vânătoare dar nu mai am. De multe ori am fost amenințat…”, a explicat situația directorul Eftemie Popescu. Acesta a menționat că nu își explică de ce a aflat presa despre acest incident, când nici el nu ar fi știut că i s-a întocmit dosar penal după ridicarea celor două pistoale.

„Îmi aduc aminte, a venit milițianul duminică seara. I-am arătat permisul. Nu știam că era perioadă de viză și verificare. De regulă chestiile astea se anunță. Iar armele nu erau la categoria letale. De altfel, în ultimii zece ani nu m-a verificat nimeni. Unul dintre pistoale era de colecție, era un Colt autentic american. Ăla îl vreau înapoi. Am și acum actele de proveniență. Celălalt era un pistol pe gaze, era defect”, a menționat proprietarul.”Eu nu am un dosar penal. Eu nu am această informație că aș avea un dosar penal. Totul este pervers și subversiv. Situația este de la sărbătorile Pascale, am eu unul care îmi poartă sâmbete. Voi lua măsuri”, a completat Popescu, vizavi de confirmarea IPJ Gorj.

„Nu am fost chemat la viza de arme. Regula este ca cei de la serviciul de arme să anunțe că într-un anume intervalul de timp se face verificarea armelor și viza la permisul de port armă. Nu au făcut asta. Între timp am renunțat la arme și la calitatea de membru vânător. Dar, m-am trezit de Paști că am niste arme, cu un agent acasă. I-am deschis fișetul, i-am arătat în fișet două pistoale, unul defect și unul bun. Unul dintre pistoale e cu bile de cauciuc și altul cu gaz. Le-am predat la cererea lui. Mi s-a spus că trebuie să mă prezint la viză, atât. Nimic de vreun dosar penal asta pentru că știam că am arme de auto-aparare. Am știut că o dată cu scoaterea de sub regimul armelor și munițiilor nu se mai face viză la permis”, a mai spus directorul parcului industrial.