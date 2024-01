Vicepreședintele ANPC, în supracontrol la Gorj: „Sunt pentru prima dată la Rânca și mi-a plăcut“

Mihai Culeafă, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a venit în Gorj, pentru a verifica semnalele de alarmă trase de unii oameni politici, dar și de cabanieri, cu privire la posibilitatea comiterii unor abuzuri de către comisarii veniți în control la Rânca, precum și în alte zone din județ.

La finalul săptămânii, cabanierii au convocat în Rânca toți parlamentarii gorjeni. Oamenii de afaceri se plâng că oficialii de la ANPC ar fi comis abuzuri și că mai multe pensiuni din Rânca au fost închise nejustificat.

Mihai Culeafă a spus că verificări se desfășoară în toate zonele turistice din țară: „Comandamentul de iarnă se desfășoară în fiecare an, nu doar în Rânca, ci în toate zonele turistice: Valea Prahovei, Bucovina etc.“

21 de agenți economici au primit decizie de reluare a activității

27 de agenți economici au primit măsura de oprire temporară. Dintre aceștia, 21 de operatori economici și-au reluat activitatea: „În perioada 3-10 ianuarie, au fost controlați 74 de agenți economici și au fost aplicate 187 de sancțiuni, 28 de avertismente și 159 de amenzi. Valoarea amenzilor aplicate a fost 890.000 de lei. Am avut 27 de operatori economici cu oprirea temporară de prestări servicii. Acest lucru nu înseamnă închiderea definitivă a activității. Am fost la Rânca și am verificat aspectele semnalate.

21 de agenți economici au trimis solicitări de deschidere și au fost redeschiși în 48 de ore.

Am mai avut retrase de la comercializare 5.000 de kg. de alimente. Șase operatori economici nu au solicitat redeschiderea activității sau nu au fost găsiți la locație.

Sunt pentru prima dată la Rânca și mi-a plăcut. Cred că sunt peste 600 de agenți economici acolo“.