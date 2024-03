Ponta, după achitarea în dosarul „Turceni-Rovinari”: Sper ca cineva să o întrebe pe Kovesi

Fostul deputat de Gorj, Victor Ponta, crede că, după achitarea sa în mult discutatul dosar „Turceni-Rovinari”, Codruța Kovesi merită totuși o întrebare legată de soluția dată de el magistraților.

„Eu tot sper ca cineva (chiar dintre laudatorii săi- singurii carora le raspunde) o să o intrebe : “Doamna Kovesi, l-ati anchetat, trimis in judecată și eliminat din funcție și din politică pe fostul Premier Victor Ponta. A fost achitat în unanimitate atât de Completul de 3 Judecători de la ICCJ cât și de Completul de 5 judecători, pe motiv că fapta nu există ( nu prescripție sau o Decizie a CCR); procurorul pe care l-ati desemnat sa faca acest dosar este acum in subordinea dvs și la Parchetul European. Un om declarat nevinovat de toate instanțele și toți judecătorii a stat mai mult de 8 ani in procese. Cum comentati acest lucru”? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar interviurile luate lui Kovesi sunt chiar de un mai jos nivel decat cele luate lui Putin. Nu doar eu am dreptul sa primesc raspuns la aceasta intrebare ; au dreptul aceste si cei 5 milioane de oameni care m-au votat si care i-au platit din taxele lor salariul Doamnei Kovesi si al lui Uncheselu”, scrie Victor Ponta pe Facebook.