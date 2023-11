Creștere pensii în 2024: Cum vor beneficia românii și ce aduce modificarea punctajului anual

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a prezentat sâmbătă informații privind majorarea pensiilor în anul următor.

Ministrul a detaliat că, datorită creșterii punctului de pensie, fiecare cetățean va înregistra o îmbunătățire a cuantumului pensiei în 2024. Ministrul a evidențiat că această măsură se traduce prin acordarea unui punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă, oferind detalii despre punctajele alocate în funcție de perioada de activitate, cum ar fi 0,5 puncte pe an pentru cei cu experiență între 25 și 30 de ani, 0,75 de puncte între 30 și 35 de ani, și un punct pe an pentru cei cu peste 35 de ani de muncă.

„Pot să vă spun că peste trei milioane de români, pe simulările noastre, vor avea pensii mai mari. (…) Este important să ştie toţi românii că în 2024 vor avea pensii mai mari datorită celor două procese. Oricum, datorită majorării de la 1 ianuarie, fiecare român, datorită faptului că valoarea punctului de pensie creşte, în 2024 va avea o pensie mai bună”, a explicat Simona Bucura-Oprescu la Antena 3 CNN.