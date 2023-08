Expoziție a unui artist gorjean la Muzeul Județean Gorj

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu va găzdui joi, 3 august, de la ora 17.00, vernisajul expoziției personale „The shape of a woman”, de Ștefan Strâmtu. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii.

„Am început să simt niște lucruri, din experiență. Vibrația interioară a femeilor. Eu mă refer la forma interioară, care de cele mai multe ori nu este exteriorizată conștient. Deși trăim în secolul acesta, încă sunt multe filtre și limite, prejudecăți care nu lasă femeia să își exprime trăsăturile de calitate. Care ar trebui să fie definitorii pentru o femeie. Nu vreau să fac un tipar. Vreau să deschid porțile și mințile, să încurajez femeile să se exprime pe ele, nu ceea ce cred ele că așteaptă lumea. Este așa de complexă situația când, de fapt, unicitatea o dă expresia interioară. Suntem diferiți, dar încercăm să ne pliem unor standarde deja create, care cică ar fi normalitatea. De fapt normalitatea este unicitatea. Ceea ce se vede acum exprimat este un lucru fals, un tipar în care nu e natural să ne încadrăm toți“, a transmis Ștefan Strâmtu.

„O expoziție care îmbină mai multe tehnici“

„O expoziție care îmbină mai multe tehnici și abordări ale unui subiect ce îl preocupă pe artist de mai mult timp: femeia în formele sale naturale, simple și unice care, din păcate, de multe ori sunt exprimate deformat. Fie că vorbim despre (încă existentele) tipare impuse de către societate, mase, influenceri, personalități publice, fie despre teama de a fi respinse, femeile folosesc măști și filtre, își construiesc imagini pe care apoi le întrețin cu mare atenție și cu multă energie, îndepărtându-se și mai mult de naturalețea lor. Ștefan Strâmtu are aici un dublu rol: de artist și bărbat. Din ambele sale posturi, el încurajează și susține femeia să își manifeste unicitatea. Deopotrivă un omagiu și un semnal de alarmă, expoziția „The shape of a woman” are un mesaj emoțional profund. Diversitatea materialelor, a culorilor și formelor de exprimare artistică reprezintă o paralelă cu nenumăratele forme ale feminității“, a spus curatorul expoziției Dorina Cioplea-Văduva.

Evenimentul este organizat sub patronajul Consiliului Județean Gorj.