Top 4 ținute elegante de vară pentru bărbați (P)

A venit vara, cu soarele său arzător și temperaturile ridicate, anotimp ce ne îndeamnă la vacanțe și relaxare în aer liber. Totodată, devine din ce în ce mai greu să ne alegem hainele potrivite, astfel încât să ne menținem izul business și classy, dar să îmbinăm și elementele de respirabilitate și liberatate în mișcare. De aceea, în articolul de astăzi, vrem să îi ajutăm pe domni să își construiască top 4 cele mai elegante ținute de vară. Și la ce ne duce gândul când spunem eleganță masculină? La cămăși. Ne vom concentra pe outfit-urile cu cămăși de bărbați, potrivite pentru diverse activități și ocazii. Suntem singuri că, după rândurile următoare, veți pleca mai inspirat și gata de asortat de pe pagina noastră. Să începem!

Cămășile sunt printre cele mai versatile piese vestimentare masculine. Ele pot fi asortate atât în temă clasică, de birou, cât și în temă de vacanță sau de ieșit la date cu persoana iubită. În continuare, vă vom enumera patru astfel de ținute, asortate în moduri ingenioase, pentru a putea uimi pe toată lumea cu stilul dumneavoastră elegant.

La birou

O ținută de birou elegantă necesită asortarea unei cămăși bărbați cu un pantalon sofisticat. Și pentru că suntem în plin sezon călduros, cămășile cu mânecă scurtă vor fi alegerea potrivită. Optați pentru cele simple, fără model, confecționate din bumbac, pentru un plus de respirabilitate. Fiind un material ușor de îngrijit, acesta se poate adapta rapid la orice stil sau ocazie. Culorile indicate pentru astfel de ținute sunt albul sau albastrul deschis, fiind culori ce nu atrag soarele și păstrează senzația de răcoare a corpului. Asortați cămășile cu o pereche de pantaloni scurți, până la genunchi, preferabil negri sau de blugi. Lângă aceste piese vestimentare mai puteți pune și o pereche elegantă de mocasini, sau chiar niște adidași comozi și casual. Aveți o mulțime de opțiuni, așa că nu ezitați să dați frâu liber imaginației dumneavoastră.

În vacanță

Un outfit demn de fotografiat este compus dintr-o cămașă de bărbați cu mânecă scurtă, perfectă pentru destinațiile tropicale, și o pereche de pantaloni scurți sau lungi și largi. Pentru zilele în care decideți să vizitați împrejurimile și să vă bucurați de soare, vă recomandăm cămășile înflorate, din bumbac. Există zeci de modele atrăgătoare în magazinele de modă din care puteți alege. De la modele tropicale, până la cele minimaliste, bluzele înflorate vor atrage toate privirile și vă vor oferi un look classy și elegant. Asortați aceste cămăși cu o pereche de pantaloni de in sau de blugi, pentru și mai multă libertate în mișcare. Și, pentru că în vacanțe obișnuim să mergem mult, cu perechea preferată de adidași nu veți da greș. Iar pentru serile în care ieșiți la restaurant în familie, puteți asorta o cămașă de in cu o pereche de pantaloni largi. Veți fi printre cei mai stilați domni de la masă.

În timpul liber

Pentru activitățile obișnuite din weekend, sunt potrivite cămășile de in. Fiind un material subțire ce lasă pielea să respire, cu inul nu veți întâmpina nicio problemă. Acest material are culori neutre precum alb, bej sau crem și se poate asorta ușor oricărui tip de pantalon. Potriviți ținuta cu orice încălțăminte, pentru a vă simți cât mai în largul dumneavoastră.

La date

Când vine vorba de ieșirile în oraș cu persoana iubită, pe timpul verii cele mai potrivite cămăși bărbați sunt cele de satin. Acesta e un material fin și rafinat, ce are o strălucire naturală. Cu siguranță vă veți impresiona partenera. Alegeți o cămașă neagră cu anchior adânc, asortată cu un lanț la baza gâtului pentru a vă scoate în evidență trăsăturile. Pantalonii sunt de preferat să fie lungi, într-o culoare complementară, potriviți cu mocasini eleganți sau o pereche de pantofi comozi. De asemenea, mai puteți asorta la această ținută și câteva tipuri de jachete bărbați. Fie optați pentru un look complet și mergeți pe varianta de sacou, fie pentru un look misterios și romantic, în varianta de jachetă de piele. Veți avea un outfit uimitor.

Astfel, am ajuns la final. Sperăm că sfaturile noastre în materie de modă masculină v-au fost de ajutor și că acum sunteți inspirat să creați cele mai atrăgătoare ținute. Nu ezitați să navigați mediul online pentru a găsi cele mai frumoase cămăși. Happy shopping!