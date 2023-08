Cu cine merge PSD în alegerile locale la Bustuchin

PSD Gorj a anunțat candidatul cu care va merge la alegerile locale din 2024, pentru Primăria Bustuchin. Este vorba despre actualul primar, Ion Ciocea, vechi membru PSD, chiar dacă a avut o perioadă în care a fost supărat pe partid și a candidat independent la Senat.

„Localitatea Bustuchin rămâne sub sigla PSD. În urma discuțiilor dintre conducerea PSD Gorj, respectiv domnii Mihai Weber și Cosmin Popescu, și primarul localității Bustuchin, Ion Ciocea, vechi membru PSD, s-a stabilit ca actualul primar să reprezinte Partidul Social Democrat și la următoarele alegeri locale.” a trasnsmis PSD Gorj, printr-un comunicat de presă.

Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, a ținut să precizeze că supărarea lui Ion Ciocea pe partid nu are legătură cu actuala conducere a organizației, că lucrurile s-au lămurit, și că partidul a decis să-l susțină pentru o nouă candidatură, având în vedere rezultatele pe care le are în dezvoltarea Bustuchinului. „Tot ceea ce contează este ca localitatea să se dezvolte. Am avut o discuție cu domul primar Ion Ciocea și am ajuns la o concluzie, în interesul cetățeanului. Au fost câteva neînțelegeri la un moment dat, dar situația a fost analizată cu maturitate de ambele părți, iar concluzia este că nu a fost vorba despre carotaj, ci doar promisiuni pe care domnul primar le obținuse de la anumite persoane, care ulterior nu s-au respectat. Nu am avut vreun amestec în aceste discuții, nici eu nici Cosmin Popescu, iar domnul primar a înțeles foarte bine acest lucru. Cel mai important este că s-a înțeles foarte clar că PSD Gorj este cel mai serios partid, care își îndeplinește îndatoririle față de cetățeni și față de oamenii săi”, a declarat președintele PSD Gorj, Mihai Weber.

La rândul său, prim-vicepreședintele PSD Gorj, Cosmin Popescu și-a exprimat convingerea că PSD va continua, împreună cu primarul Ciocea, să ducă mai departe proiectele comunei. „Faptul că s-a îngropat securea conflictului este încă un lucru extraordinar și am convingerea că, împreună cu domnul primar, vom reuși să ducem mai departe proiectele pentru comuna Bustuchin. Chiar dacă a fost o situație delicată la un moment dat, nu s-a pus nicio clipă problema sprijinului pentru comunitate”, a declarat Cosmin Popescu.