Cum își bate Simion joc de români. Din seria „incredibil dar adevărat”

George Simion, șeful partidului extremist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și deputat în Parlamentul României începe să intre la apă. Fermierii și transportatorii l-au alungat de două ori de la protestele lor, de Revelion a apărut în public într-o situație de-a dreptul jenantă, băut, printre colindători, are plângere pentru loviri și alte violențe, distrugere, amenințare și șantaj, reclamat fiind de fosta colegă de partid Diana Șoșoacă, pe care a amenințat-o că o „agresează sexual”, iar, mai nou, este acuzat că și-a falsificat CV-ul afișat pe pagina oficială a Camarei Deputaților. Asta pentru a ascunde faptul că firma la care a lucrat înainte de a fi deputat, și la care este patron un prieten și coleg de partid, este abonată la banii publici. Să ne amintim și despre propria nuntă, la care i-a invitat pe toți românii, promițând ca din banii de dar să facă un spital mobil, ceea ce nu s-a mai întâmplat. În schimb, este cercetat pentru mituirea electoratului cu caravana medicală AUR, în care se rezumă să facă analize gratuite prin țară.

L-au alungat

Obișnuit să acapareze orice eveniment aducător de publicitate gratuită, care poate fi contabilizat în voturi la alegerile care urmează, Simion s-a dus în mijlocul protestului fermierilor și transportatorilor să facă live-uri și să se certe cu jandarmii, doar că, de data asta nu i-a mai mers ca la alte evenimente din trecut. Dacă, în urmă cu câteva zile, a reușit să spună totuși câteva cuvinte la blocada fermierilor de pe centura Bucureștiului, înainte ca oamenii să-l huiduiască și să-l trimită acasă, luni seara a fost umilit detot. Mergând în Portul Constanța, unde a avut o nouă tentativă de live, la protestul camionagiilor care au blocat două porți vamale, Simion nici măcar n-a fost lăsat să iasă din mașină, fiind alungat.

CV falsificat?

Tot luni seara, newsweek.ro a publicat o dezvăluire a contractelor cu statul câștigate, de-a lungul anilor, de firma la care Simion ar fi fost director și al cărei patron este prietenul și colegul său de partid, chiar fondator AUR, Dorin Lulea. „Între 2017 și 2023, firma ‘Ideal Proiect Arhitecture & Engeneering’, unde liderul AUR Dorin Lulea este și azi patron, iar George Simion a fost director, a câștigat (de fapt, i s-au încredințat) 30 de contracte cu instituții ale statului. Printre instituțiile cu care Lulea, ca patron și Simion, ca director au încheiat contracte din bani publici se numără Poliția de Frontieră Oradea, Poliția de Frontieră Giurgiu, Romsilva, Federația de Cantotaj, primăria Cernavodă, primăria Tunari, primăria Ștefănești etc. ” scrie newsweek.ro. Cu toate acestea, în CV-ul lui Simion numele firmei este diferit, probabil pentru a nu se face legătura între numele său și firma abonată la bani publici, deci și-ar fi falsificat CV-ul:„ În CV-ul său, George Simion scrie că între 2012-2020 a fost Director Marketing la ‘Ideal Proiect Arhitecture & Design (de fapt Engineerig)’, din localitatea Tunari, companie care se ocupă cu proiecte de arhitectură și inginerie.” mai precizează newsweek.ro. Băut și împleticindu-se pe drum, de Revelion Pentru a contura din toate punctele de vedere profilul șefului AUR, amintim și episodul petrecut de Revelion, despre care nu putem spune dacă a fost regizat sau real. Ceea ce e cert e faptul că George Simion a apărut pe drum printre colindători, cu cămașa scoasă pe jumătate din pantaloni și împleticindu-se. În timp ce unii spun că are viciul băuturii, alții îl bănuiesc de faptul că a regizat totul, pentru a-i atrage să-l voteze și pe cei care sunt prieteni cu paharul, simțindu-l ca fiind unul de-al lor. Întrebat la Realitateaplus dacă era sau nu băut, după publicarea imaginilor de la Revelion de către atacul.ro, șeful AUR a răspuns: „Am băut mai mult, dar într-o anumită limită. Era Revelionul”.

Atac la Șoșoacă

Și în luna decembrie George Simion s-a asigurat că apare gratuit în toată presa, dar nu putem spune dacă a gândit de la început strategia, sau l-a scăpat gura, arătându-și adevărata față și alegându-se cu un dosar penal. „Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), deputatul George Simion a fost reclamat la Parchet pentru loviri și alte violențe, distrugere, amenințare și șantaj. În Parlament, Simion a amenințat-o pe fosta sa colegă de partid, Diana Șoșoacă, că o ‘agresează sexual’ ” nota atunci europaliberă.org. Conflictul dintre cei doi a avut loc în plenul reunit al Parlamentului României, la prezentarea Legii Bugetului pentru anul 2024. Senatoarea a anunțat că a trimis Parchetului General plângerea împotriva lui Simion, care este și deputat, cu relatarea incidentului din plen. Pe live-ul făcut de Șoșoacă, o altă protagonistă a scandalurilor live, se vede că Simion i-a lovit telefonul și se aude cum a insultat-o și a amenințat-o cu agresiunea sexuală.

Puțini bani!

Pentru a se asigura de o largă mediatizare, George Simion și-a transformat chiar și nunta în eveniment public, deși e un moment important din viața fiecăruia dintre noi, care ar trebui să rămână privat, dacă nu suntem, de exemplu, regi ai unor țări. Ca să schimbe, însă, percepția asupra nunții folosite în scop electoral și să-i lase pe oamenii de rând cu impresia că face asta doar pentru a strânge donații în scop nobil, Simion a anunțat că va dona darul de nuntă pentru realizarea unui spital mobil. Ceea ce e sigur, e faptul că a invitat toți românii la nuntă, dar e drept că n-au venit toți, presa spunând că ar fi fost în jur de 10.000 de oameni. Deși, inițail, a declarat că pentru cheltuielile de nuntă îl ajută nașii și rudele, (având 42 de nași, câte județe are România), la un an după nuntă ginerele a spus că i-au rămas puțini bai. Asta în condițiile în care în declarația de avere din 2023 îi apare darul de nuntă ca fiind de 400.000 de euro. „Sub 15.000 de euro ne-au rămas sub diferite forme. Restul – brânză, legume, carne, spectacol pirotehnic, tot ce am avut la nuntă, am mâncat, am băut, ne-am simțit bine” îl citează capital.ro pe Simion. Bani s-au dat și pentru concertul trupei Phoenix, care a avut loc în același loc, la Măciuca în Vâlcea, la aceeași dată cu nunta, chiar alături, probabil în speranța că va atrage cât mai mulți români care să pară c-au venit la nunta lui Simion, chiar dacă nu aveau intenția asta. Practic, Phoenix a cântat la nunta șefului Aur, pentru că primarul comunei a declarat că nu avea cunoștință să existe vreun festival în acea zi, ori pentru astfel de manifestări publice ai nevoie de autorizări de la primărie. De asemenea, nu se poate separa „festivalul” despre care se spunea că e umanitar, de nuntă, în condițiile în care șeful trupei, Nicu Covaci a recunoscut ulterior că Simion a venit și l-a pupat pe scenă. Iată, însă, ce declara Covaci înainte de nuntă, pentru Libertatea: „Eu am încheiat un contract cu o fundație pentru un concert în fața a 10.000 de oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig banii”. Fundaţia despre care a vorbit liderul trupei Phoenix este Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni, aceeaşi pe care George Simion a indicat-o pentru a primi daruri de nuntă din partea românilor invitaţi la petrecere, scrie publicația defapt.ro, potrivit Libertatea.

În loc de spitalul mobil, caravană penală medicalo-electorală?

Toate astea trebuie, însă, să aibă un final, pentru că spitalul mobil al lui Simion nu mai apare, iar adevărul iese la iveală: cei 400.000 de euro n-au fost folosiți pentru ce s-a promis. În schimb, țara a început să fie străbătută de o caravană înscrisă cu însemnele AUR, care oferă analize medicale gratis, faptă considerată mită electorală, conform legii, pentru care Parchetul Slobozia ar fi deschis un dosar penal, potrivit Digi24: „Poliția Ialomița a trimis marți Parlamentului o solicitare privind identificarea a patru dintre liderii AUR care ar fi implicați într-un dosar penal de ‘corupere a alegătorilor’. Surse judiciare au declarat pentru Digi24.ro că este vorba despre un dosar înregistrat la Parchetul Slobozia și care vizează caravanele medicale ale AUR – cele prin care oamenii lui Simion umblă prin țară și oferă analize medicale gratis, în speranța că vor obține în schimb voturi.” „În interesul cercetărilor care se efectuează în cadrul dosarului penal cu nr 2513/P/2023 sub spectul săvârșirii infracțiunii de coruperea alegătorilor , faptă prevăzută și pedepsită de articolul 386 Cod Penal, vă rugăm să ne comunicați dacă numiții: Simion George Nicolae, Târziu Claudiu Richard, Lulea Marius Dorin și Păunescu Silviu Titus dețin o calitate specială din cele prevăzute de art 40 Cod Procedură Penală”, se arată în solicitarea Poliției Ialomița. Simion este președintele AUR, Claudiu Târziu este senator, Marius Lulea (patronul firmei abonate la contracte cu Statul, în care a fost director Simion) este fondatorul partidului și prezumtivul premier în cazul în care AUR câștigă alegerile, iar Titus Păunescu este deputat AUR. Iată, deci, cine vrea să preia puterea în România. Rămâne de văzut dacă suficient de mulți români se vor lăsa manipulați, pentru ca asta să se-ntâmple.