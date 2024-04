Jurnalistul Roxana Stoian lansează o nouă formațiune politică: Partidul Alianța Oltenilor

Ieri, la Târgu Jiu, a fost lansată o nouă formațiune politică sub numele de Partidul Alianța Oltenilor. Partidul, care are sediul în Târgu Jiu și are trei membri fondatori: Roxana Stoian, care deține funcția de președinte interimar și are o experiență de peste 20 de ani în domeniul jurnalismului și al antreprenorialului, Cristiana Guran, specialist în resurse umane, și Daniel Vasile Turea, cu o experiență de două decenii în diverse unități din Complexul Energetic Oltenia.

Partidul Alianța Oltenilor, un partid deschis tuturor categoriilor sociale, cetățenilor care înțeleg să se implice pentru binele comunității, să lupte pentru drepturile lor, să îi ajute pe cei aflați în nevoie.

„Am luat decizia de a pune bazele unui proiect politic în vara anului trecut, după ce am constatat că mai mult de jumătate dintre cunoscuții mei cu care abordam subiecte politice îmi spuneau că nu merg la vot, pentru că nu au cu cine vota. Înființarea partidului a durat mai mult decât am estimat, iar alegerile locale au fost mutate cu patru luni mai devreme, astfel că ne vedem în situația de a anunța acest proiect cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile din 9 iunie. Dar, renunțarea sau resemnarea nu ne caracterizează, intrăm în lupta electorală și așteptăm alături de noi oameni curajoși și cu viziune, care au soluții la problemele de care ne plângem cu toții și împreună cu care să construim un proiect politic. Chiar dacă 2024 va fi mai mult un antrenament, este un an bun să începem acest proiect”, a spus Roxana Stoian, președinte fondator interimar.

Semnul permanent al partidului este format din litera O de la Oltenia, peste care este plasată sabia lui Tudor Vladimirescu, olteanul simbol al luptei pentru libertate și dreptate, un lider care a reușit să mobilizeze și să inspire masele populare să lupte împotriva opresiunii și să își revendice drepturile și libertățile fundamentale.

”Partidul are numele Alianța Oltenilor pentru că aici, în Oltenia, începem construirea acestui proiect. Dacă într-o zi va deveni un partid național, putem să devenim o alianță a tuturor românilor. Știm că este un drum lung și greu, pentru că dezamăgirea care a cuprins societatea este cronică și dificil de tratat. Suntem optimiști, încrezători și știm că putem contribui la schimbarea pozitivă și la crearea unei societăți mai bune„ se arată într-un comunicat de presă