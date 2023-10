Rujan explică de ce Marcel Romanescu va câștiga alegerile în 2024!

Senatorul Cristinel Rujan, vicepreședinte PSD Gorj, este convins că partidul său va câștiga alegerile la Târgu Jiu. Parlamentarul susține că atât el cât și actuala conducere a organizației municipale va reuși să coaguleze o echipă puternică alături de candidatul Marcel Romanescu.

Deși Cristinel Rujan a predat ștafeta lui Adrian Dăianu, la conducerea PSD Târgu Jiu, acesta a declarat la Radio Infinit că are rolul să armonizeze echipa și că-i susține pe Dăianu și pe Marcel Romanescu, primarul în exercițiu, care va candida, în 2024, pentru PSD.

„Poziția mea a fost foarte clară. Eu am rolul să armonizez și să coagulez toți membrii din această organizație. Partea organizatorică îi revine colegului Adrian Dăianu, iar partea de viziune politică domnului Marcel Romanescu. Este un demers firesc, eu am vrut să se întâmple așa. Nu puteam să rămân președinte al organizației, realizând o organizare pe care trebuie să o aibă în vedere cel care candidează. Eu am declarat și anterior că voi milita pentru ca cel care candidează să își asume obiectivul de a câstiga alegerile”, a transmis senatorul Cristinel Rujan.

Experiența anilor trecuți, în ceea ce-l privește pe Marcel Romanescu, este un argument puternic pentru social-democrați, ca să nu aibă emoții în privința alegerilor din 2024.

„Eu sunt convins că Marcel Romanescu va câștiga alegerile. Are două bătălii deja câștigate. A coagulat energii și a creat echipe cu rezultate remarcabile, chiar împotriva PSD. Are o determinare și dinamică importantă, poate să genereze o efervescență în preajma debutului campaniei electorale, are capacitatea să coordoneze oamenii, are o comunicare foarte bună cu echipele care opreează pe teren, în cartiere. Are toate calitățile necesare unui candidat. A avut posibilitatea să cunoscă și să își desăvârșească cunoștințele în domeniul administrației publice locale. A demonstrat că a avut capacitatea să activeze foarte multe axe de finanțare pe proiecte și sunt foarte multe proiecte ce vor fi finalizate în perioada imediat următoare”,a mai transmis senatorul PSD.